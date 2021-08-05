Перед выходными Нацбанк поднял курс доллара

Доллар подорожал на 3 копейки. Фото: pexels.com

Национальный банк Украины на 6 августа установил курс доллара на уровне 26,93 грн. Это на 3 коп. больше, чем было вчера.

Сообщает сайт НБУ.

Евро подешевел на 5 коп. Стоит 31,89 грн.

Курс российского рубля - 36 коп.

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В обменниках доллар покупают по 26,85 грн. Продают по 27,05 грн.

За евро предлагают 31,70 грн. Продают по 31,88 грн.

Российский рубль покупают по 35 коп. Продают по 36.

Доллар стремительно начал дорожать с 9 марта 2020-го. До этого преимущественно дешевел. Меньше всего стоил в сентябре 2019-го - 24,08 грн.