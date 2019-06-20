Перед выходными Нацбанк не удержал курс валют

 
Ексклюзивы
1/5
Избирательный кодекс "дожмут" - эксперт
Избирательный кодекс "дожмут" - эксперт
Просмотров: 675
"Броник, каска, автомат есть и что еще надо?" - жаркие будни на "промке" Авдеевки
"Броник, каска, автомат есть и что еще надо?" - жаркие будни на "промке" Авдеевки
Просмотров: 2070
Кто сбил рейс MH17. Среди убийц - 3 россиянина и украинец
Кто сбил рейс MH17. Среди убийц - 3 россиянина и украинец
Просмотров: 1584
Медведчук хочет быть украинским Кадыровым - политолог
Медведчук хочет быть украинским Кадыровым - политолог
1 Просмотров: 1440
Зеленский будет стараться развалить государство — Забужко
Зеленский будет стараться развалить государство — Забужко
3 Просмотров: 4959
"Писатель должен быть добрым псом" — Забужко на "Острове Европа"
"Писатель должен быть добрым псом" — Забужко на "Острове Европа"
2 Просмотров: 1503
С клубникой, шампанским и вином: наградили лучших художников Украины
С клубникой, шампанским и вином: наградили лучших художников Украины
Просмотров: 297
Голос Крыма на острове: посреди города состоялись литературные чтения
Голос Крыма на острове: посреди города состоялись литературные чтения
Просмотров: 324
"Придут русские и будут убивать "уставших ат вайны"- военный
"Придут русские и будут убивать "уставших ат вайны"- военный
23 Просмотров: 7857
Память о Майдане развеивается. Возведение мемориала – историческая необходимость - Пошивайло
Память о Майдане развеивается. Возведение мемориала – историческая необходимость - Пошивайло
Просмотров: 369
Фото
Все фото
7
3
3
9
5
Фермер рассказал, сколько должна стоить украинская клубника
Фермер рассказал, сколько должна стоить украинская клубника
&quot;В объединенных громадах бюрократические вопросы решаются быстрее&quot; - бизнесмен с Полтавщины
"В объединенных громадах бюрократические вопросы решаются быстрее" - бизнесмен с Полтавщины
Бизнесмен рассказал, как отойти от заработной платы в конвертах
Бизнесмен рассказал, как отойти от заработной платы в конвертах
Цены на овощи снизятся вдвое на протяжение нескольких недель
Цены на овощи снизятся вдвое на протяжение нескольких недель
Украина может стать мировым лидером в отрасли металлургии – Порошенко
Украина может стать мировым лидером в отрасли металлургии – Порошенко
Видео
Все видео
Управлять будем вместе: Коломойский объяснил, что ждет Приватбанк
Управлять будем вместе: Коломойский объяснил, что ждет Приватбанк
Сколько стоит содержание АП
Сколько стоит содержание АП
Тарифы на электроэнергию для населения могут быть снижены
Тарифы на электроэнергию для населения могут быть снижены
Политолог: минимизация влияния России – это всегда хорошо для энергорынка
Политолог: минимизация влияния России – это всегда хорошо для энергорынка
Руководитель Укрпочты назвал свою зарплату
Руководитель Укрпочты назвал свою зарплату
Интервью
1/5
Илларион Павлюк узнал о беременности жены в день, когда получил шеврон батальона
Илларион Павлюк узнал о беременности жены в день, когда получил шеврон батальона
Просмотров: 459
39 дней до выборов: какой будет следующая Верховная Рада
39 дней до выборов: какой будет следующая Верховная Рада
Просмотров: 2079
Книга о сексуальном воспитании возмутила сторонников традиционных ценностей
Книга о сексуальном воспитании возмутила сторонников традиционных ценностей
1 Просмотров: 3177
Выдавить Путина из Донбасса и Крыма нужно не "Минском"
Выдавить Путина из Донбасса и Крыма нужно не "Минском"
Просмотров: 5481
Какую пасту нужно есть, чтобы не толстеть
Какую пасту нужно есть, чтобы не толстеть
Просмотров: 567
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
20 июня 2019
Просмотров: 180
Точка обгону
Є хлопець, чию увагу до мене я ціную, хоч він із іншого покоління, що рано навчилося бути вільним і самостійним. От він, приміром, досяг багато до ...
пятница, 21 июня 2019 07:10

Перед выходными Нацбанк не удержал курс валют

  Комментировать
Перед выходными Нацбанк не удержал курс валют
Доллар подорожал на 4 коп. Фото: УНН

Национальный банк Украины на 21 июня установил курс доллара на уровне 26,37 грн. Это на 4 коп. больше, чем было вчера.

Сообщает сайт НБУ.

Евро подорожал на 31 коп. Стоит 29,82 грн.

Курс российского рубля - 41 коп.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Спрогнозировали курс доллара до конца лета

В обменниках доллар покупают по 26,29 грн, продают по 26,33 грн.

За евро предлагают 29,46 грн. Продают по 29,66 грн.

Российский рубль скупают и продают по 40 коп.

Украина получит до конца года макрофинансовую помощь от ЕС, если выполнит 5 условий. Они касаются борьбы с коррупцией, реформ в экономической сфере. Наиболее важная из них - это введение Нацагентством по вопросам предотвращения коррупции автоматизированной проверки электронных деклараций госслужащих.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Перед выходными Нацбанк не удержал курс валют». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Вел себя спокойно, шутил: что рассказывал подозреваемый в убийстве 11-летней Дарьи
Вел себя спокойно, шутил: что рассказывал подозреваемый в убийстве 11-летней Дарьи
5
 2 Просмотров: 66025
Зеленский подписал первый закон в своей жизни
Зеленский подписал первый закон в своей жизни
 Просмотров: 40087
На голове - пакет, к ногам привязаны камни: жуткие подробности убийства Дарьи Лукьяненко
На голове - пакет, к ногам привязаны камни: жуткие подробности убийства Дарьи Лукьяненко 1 Просмотров: 39857
Убийство Дарьи Лукьяненко: первые подробности и информация о подозреваемом
Убийство Дарьи Лукьяненко: первые подробности и информация о подозреваемом
 Просмотров: 34056
Душил, а затем раздел: новые подробности страшной смерти 11-летней Дарьи Лукьяненко
Душил, а затем раздел: новые подробности страшной смерти 11-летней Дарьи Лукьяненко 1 Просмотров: 27497
Экономика
Сколько стоит мясо в разных странах
Сколько стоит мясо в разных странах Просмотров: 864
Украина получила 1 млрд евро по размещению еврооблигаций
Украина получила 1 млрд евро по размещению еврооблигаций Просмотров: 108
"Трэш уйдет в историю" - Зеленский обещает декоммунизацию
"Трэш уйдет в историю" - Зеленский обещает декоммунизацию Просмотров: 1989
В Минфине объяснили, когда будут сокращать расходы из бюджета
В Минфине объяснили, когда будут сокращать расходы из бюджета Просмотров: 90
Украинская энергобиржа стала лучшей площадкой для аукционов по продаже электроэнергии с 1 июля – Дубовский
Украинская энергобиржа стала лучшей площадкой для аукционов по продаже электроэнергии с 1 июля – Дубовский Просмотров: 36
Больше всего комментируют
19
В лидерах партийных симпатий "Слуга народа" и "Оппозиционная платформа – За жизнь" - западные социологи
8
Вакарчук "обскакал" Порошенко и Тимошенко: появились новые рейтинги партий
5
За Таруту вступились бойцы "Азова": он много сделал для фронта
4
Никто Россию жалеть не будет: Европейский суд принял прогрессивное решение
3
В Минобороны уже не считают Зеленского призывником
Голосов: 20776
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua