Перед выходными Нацбанк не удержал курс валют

Доллар подорожал на 4 коп. Фото: УНН

Национальный банк Украины на 21 июня установил курс доллара на уровне 26,37 грн. Это на 4 коп. больше, чем было вчера.

Сообщает сайт НБУ.

Евро подорожал на 31 коп. Стоит 29,82 грн.

Курс российского рубля - 41 коп.

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В обменниках доллар покупают по 26,29 грн, продают по 26,33 грн.

За евро предлагают 29,46 грн. Продают по 29,66 грн.

Российский рубль скупают и продают по 40 коп.

Украина получит до конца года макрофинансовую помощь от ЕС, если выполнит 5 условий. Они касаются борьбы с коррупцией, реформ в экономической сфере. Наиболее важная из них - это введение Нацагентством по вопросам предотвращения коррупции автоматизированной проверки электронных деклараций госслужащих.