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пятница, 22 октября 2021 07:10

Перед выходными доллар упал до уровня марта прошлого года

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Национальный банк Украины на 22 октября установил курс доллара на уровне 26,20 грн. Курс снизился менее чем на 1 коп. по сравнению с предыдущим банковским днем.

В то же время евро подорожал на 1 коп., сообщает сайт НБУ. Стоит 30,49 грн.

Курс российского рубля 36 коп.

Польский злотый стоит 6,62 грн.

Автор: bank.gov.ua
  Курс доллара упал до минимума с марта 2020-го
Курс доллара упал до минимума с марта 2020-го

В обменниках доллар покупают по 26,15 грн. Продают по 26,25 грн.

За евро предлагают 30,35 грн. Продают по 30,55 грн.

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Доллар стремительно начал дорожать с 9 марта 2020-го. До этого преимущественно дешевел. 16 марта прошлого года курс составлял 26 грн. Меньше всего стоил в сентябре 2019-го - 24,08 грн.

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