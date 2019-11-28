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пятница, 29 ноября 2019 07:10

Перед выходными доллар подорожал

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Перед выходными доллар подорожал
Доллар подорожал на 5 коп. Фото: Depositphotos

Национальный банк Украины на 29 ноября установил курс доллара на уровне 24,03 грн. Это на 5 коп. больше, чем было вчера.

Сообщает сайт НБУ.

Евро подорожал на 5 коп. Стоит 26,45 грн.

Курс российского рубля - 37 коп.

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В обменниках доллар покупают 24 грн. Продают по 24,04 грн.

За евро предлагают 26,42 грн. Продают по 26,49 грн.

Российский рубль скупают по 36 коп. Продают по 37 коп.

По оптимистическим прогнозам в следующем году курс валют составит 24 грн/долл. Среднегодовой курс прогнозируется на уровне 27 грн/долл.

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Дата
29
ноября

Пилот открыл неизвестную Антарктике

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