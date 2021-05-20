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пятница, 21 мая 2021 07:10

Перед выходными доллар подорожал

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Перед выходными доллар подорожал
Доллар подорожал на 5 копеек. Фото: pexels.com

Национальный банк Украины на 21 мая установил курс доллара на уровне 27,46 грн. Это на 5 коп. больше, чем было вчера.

Сообщает сайт НБУ.

Евро подорожал на 3 коп. Стоит 33,51 грн.

Курс российского рубля - 37 коп.

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В обменниках доллар покупают по 27,5 грн. Продают по 27,55 грн.

За евро предлагают 33,39 грн. Продают по 33,43 грн.

Российский рубль покупают и продают по 36 коп.

Доллар стремительно начал дорожать с 9 марта 2020-го. До этого преимущественно дешевел. Меньше всего стоил в сентябре 2019-го - 24,08 грн.

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Дата
21
мая

Самый дорогой в мире чай стоит $ 700 тыс. pа килограмм

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