Перед выходными доллар подешевел

Доллар подешевел на 5 коп. Фото: today.ua

Национальный банк Украины на 21 февраля установил курс доллара на уровне 24,47 грн. Это на 5 коп. меньше, чем было вчера.

Сообщает сайт НБУ.

Евро подешевел на 6 коп. Стоит 26,42 грн.

Курс российского рубля - 38 коп.

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В обменниках доллар покупают по 24,37 грн. Продают по 24,40 грн.

За евро предлагают 26,40 грн. Продают по 26,54 грн.

Российский рубль скупают по 37 коп. Продают по 38 коп.

По оптимистическим прогнозам, 2020-го курс валют составит 24 грн. Среднегодовой курс прогнозируется на уровне 27 грн.