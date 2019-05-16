Перед выходными доллар подешевел

Национальный банк Украины на 17 мая установил курс доллара на уровне 26,34 грн. Это на 3 коп. меньше, чем было вчера.

Сообщает сайт НБУ.

Евро подорожал на 2 коп. Стоит 29,51 грн.

Курс российского рубля - 40 коп.

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В обменниках доллар покупают по 26,32 грн, продают по 26,38 грн.

За евро предлагают 29,45 грн. Продают по 29,53 грн.

Российский рубль скупают по 39 коп. Продают по 40 коп.

С начала года гривна укрепилась к доллару на 5,5%. По словам главы Совета НБУ Богдана Данилишина, сегодня видим преобладание предложения валюты над спросом. Кроме того, рост курса гривны связан с мощными инвестициями нерезидентов в облигации внутреннего государственного займа. С 1 января по 3 мая их объем вырос более чем 5 раз - на 31 млрд грн. Укреплению гривны способствует продолжение экспорта сельхозпродукции и цены на нее.