Перед выходными доллар подешевел

 
Ексклюзивы
1/5
Назвали достижения Порошенко за пятилетку
Назвали достижения Порошенко за пятилетку
Просмотров: 4005
День вышиванки в Раде: в чем красовались народные депутаты
День вышиванки в Раде: в чем красовались народные депутаты
Просмотров: 42880
Порошенко будет влиять на политику независимо от того, будет ли в ней участвовать
Порошенко будет влиять на политику независимо от того, будет ли в ней участвовать
Просмотров: 954
Нардеп объяснил, почему Рада в пятницу пустая
Нардеп объяснил, почему Рада в пятницу пустая
Просмотров: 1341
Назвали "красные линии" для Зеленского
Назвали "красные линии" для Зеленского
2 Просмотров: 2115
Порошенко и Зеленский должны равняться на Кучму с Кравчуком - политолог
Порошенко и Зеленский должны равняться на Кучму с Кравчуком - политолог
Просмотров: 756
Не посадили в тюрьму: как живут украинцы, отбывающие альтернативное наказание
Не посадили в тюрьму: как живут украинцы, отбывающие альтернативное наказание
Просмотров: 333
Если Янукович рискнет вернуться, его самолету не будет где сесть
Если Янукович рискнет вернуться, его самолету не будет где сесть
Просмотров: 6364
"Вооружение на миллиарды гривен": что сейчас с техникой ВСУ в Крыму
"Вооружение на миллиарды гривен": что сейчас с техникой ВСУ в Крыму
Просмотров: 7470
Луценко хотел быть первым от "Удара", но пойдет Кличко
Луценко хотел быть первым от "Удара", но пойдет Кличко
Просмотров: 1845
Фото
Все фото
3
3
9
5
4
&quot;В объединенных громадах бюрократические вопросы решаются быстрее&quot; - бизнесмен с Полтавщины
"В объединенных громадах бюрократические вопросы решаются быстрее" - бизнесмен с Полтавщины
Бизнесмен рассказал, как отойти от заработной платы в конвертах
Бизнесмен рассказал, как отойти от заработной платы в конвертах
Цены на овощи снизятся вдвое на протяжение нескольких недель
Цены на овощи снизятся вдвое на протяжение нескольких недель
Украина может стать мировым лидером в отрасли металлургии – Порошенко
Украина может стать мировым лидером в отрасли металлургии – Порошенко
Что украинцы дарят на праздники
Что украинцы дарят на праздники
Видео
Все видео
Тарифы на электроэнергию для населения могут быть снижены
Тарифы на электроэнергию для населения могут быть снижены
Политолог: минимизация влияния России – это всегда хорошо для энергорынка
Политолог: минимизация влияния России – это всегда хорошо для энергорынка
Руководитель Укрпочты назвал свою зарплату
Руководитель Укрпочты назвал свою зарплату
Самые дорогие сумки, шампанское и коньяк: владелец всемирно известных брендов празднует 70-летие
Самые дорогие сумки, шампанское и коньяк: владелец всемирно известных брендов празднует 70-летие
Витко инициировал законопроект об уголовной ответственности за отключения социальных объектов от газа в отопительный период
Витко инициировал законопроект об уголовной ответственности за отключения социальных объектов от газа в отопительный период
Интервью
1/5
На приспособление к нормам языкового закона имеем 5 лет - юрист
На приспособление к нормам языкового закона имеем 5 лет - юрист
Просмотров: 315
Зеленский - не рука Москвы, но России он выгоден - Мирослав Гай
Зеленский - не рука Москвы, но России он выгоден - Мирослав Гай
1 Просмотров: 567
"Порошенко мог узурпировать власть. Но не хотел этого" - Карпунцов
"Порошенко мог узурпировать власть. Но не хотел этого" - Карпунцов
Просмотров: 1701
Прибежал офицер "Альфы": "Или нам помогаете, или бросаю вам в машину гранату"
Прибежал офицер "Альфы": "Или нам помогаете, или бросаю вам в машину гранату"
1 Просмотров: 9369
Военной эскалации в Украине в ближайшее время не будет - Мирослав Гай
Военной эскалации в Украине в ближайшее время не будет - Мирослав Гай
1 Просмотров: 1323
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
16 мая 2019
Просмотров: 243
Все сходиться
Ця весна якась неправильна вдалася. А воно й без того весною вистачає печалі, бо в цей час не все сходиться так, як ти ждеш і хочеш. Не сходиться ...
пятница, 17 мая 2019 07:10

Перед выходными доллар подешевел

  Комментировать
Перед выходными доллар подешевел
Доллар подешевел на 3 коп. Фото: ТСН

Национальный банк Украины на 17 мая установил курс доллара на уровне 26,34 грн. Это на 3 коп. меньше, чем было вчера.

Сообщает сайт НБУ.

Евро подорожал на 2 коп. Стоит 29,51 грн.

Курс российского рубля - 40 коп.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Депозиты стали выгоднее: какие условия предлагают банки

В обменниках доллар покупают по 26,32 грн, продают по 26,38 грн.

За евро предлагают 29,45 грн. Продают по 29,53 грн.

Российский рубль скупают по 39 коп. Продают по 40 коп.

С начала года гривна укрепилась к доллару на 5,5%. По словам главы Совета НБУ Богдана Данилишина, сегодня видим преобладание предложения валюты над спросом. Кроме того, рост курса гривны связан с мощными инвестициями нерезидентов в облигации внутреннего государственного займа. С 1 января по 3 мая их объем вырос более чем 5 раз - на 31 млрд грн. Укреплению гривны способствует продолжение экспорта сельхозпродукции и цены на нее.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Перед выходными доллар подешевел». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Показали армейские фото красавиц из Украины и НАТО
Показали армейские фото красавиц из Украины и НАТО
10
 Просмотров: 66125
Британка пародирует откровенные фото моделей
Британка пародирует откровенные фото моделей
5
 Просмотров: 48478
День вышиванки в Раде: в чем красовались народные депутаты
День вышиванки в Раде: в чем красовались народные депутаты
23
 Просмотров: 42898
ТОП-15 самых эффектных образов на открытии Каннского фестиваля
ТОП-15 самых эффектных образов на открытии Каннского фестиваля
15
 Просмотров: 35668
Тела разбросало по дороге: на трассе возле села погибли люди
Тела разбросало по дороге: на трассе возле села погибли люди
4
 Просмотров: 28350
Экономика
Почему украинцы не спешат нести деньги в банки: мнение эксперта
Почему украинцы не спешат нести деньги в банки: мнение эксперта
 Просмотров: 567
Начали продавать билеты на все направления в Польшу - цены шокируют
Начали продавать билеты на все направления в Польшу - цены шокируют
 Просмотров: 1809
Запуск рынка электроэнергии в июле не отразится на тарифах для населения - нардеп Сажко
Запуск рынка электроэнергии в июле не отразится на тарифах для населения - нардеп Сажко Просмотров: 81
Сезон клубники: сколько стоит отечественная ягода
Сезон клубники: сколько стоит отечественная ягода Просмотров: 360
Депозиты стали выгоднее: какие условия предлагают банки
Депозиты стали выгоднее: какие условия предлагают банки Просмотров: 306
Больше всего комментируют
11
Коломойский вернулся в Украину - журналист
5
Порошенко подписал закон о языке
5
Закон о языке опубликовали в "Голосе Украины"
4
Инаугурация Зеленского: Парубий назвал решающую дату
3
Показали видео падения 500-километрового астероида на Землю
Голосов: 20380
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua