Пенсионный фонд воспользуется кредитом для выплат пенсий

Государственная казначейская служба Украины в ближайшие дни выделит ссуду Пенсионному фонду для выплаты пенсий. Фото:static.espreso.tv

Государственная казначейская служба Украины в ближайшие дни выделит ссуды Пенсионному фонду для решения проблемы задержки с выплаты пенсий.

Об этом сообщила глава Госказначейства Татьяна Слюз, передает "Интерфакс-Украина".

"У нас сегодня было совещание с премьер-министром Украины. Мы будем сегодня и завтра предоставлять ссуды для выплаты пенсий, чтобы покрыть краткосрочные кассовые разрывы поступлений ЕСВ", – сказала Слюз.

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При этом глава Госказначейства подчеркнула, что проблемы с выплатой пенсий лежат в поле ответственности ПФ, поскольку казначейство полностью рассчиталось с фондом.

Премьер-министр Владимир Гройсман поручил ПФ до конца текущей недели урегулировать ситуацию с задержкой выплат пенсий в июле. Глава правительства назначил служебное расследование относительно действий руководителя ПФ и руководителей в регионах.

В ПФ пояснили задержку выплаты пенсий в июле кассовым разрывом поступлений от единого социального взноса (ЕСВ), уточнив, что с начала текущего месяца на выплату пенсий направлено 24,9 млрд грн, в частности, 1,7 млрд грн в течение 24 июля.