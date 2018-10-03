Пенсии для бизнесменов: Кабмин обновил схему начислений

В Кабинете министров для физических лиц-предпринимателей определили механизм расчета трудового стажа для назначения пенсий

В Кабинете министров для физических лиц-предпринимателей определили механизм расчета трудового стажа для назначения пенсий при отсутствии трудовой книжки или записей в ней.

Решение приняли сегодня на заседании правительства, передает "Интерфакс-Украина".

Согласно принятому решению, период ведения предпринимательской деятельности с применением упрощенной системы налогообложения с 1 января 1998-го по 31 декабря 2003-го учитывается в страховой стаж физического лица-предпринимателя. Это осуществляется на основании справки о регистрации лица, являющегося субъектом предпринимательской деятельности.

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С 1 января 2004-го по 31 декабря 2017-го стаж учитывается по желанию лица и при условии уплаты страховых взносов, независимо от суммы уплаченных средств.