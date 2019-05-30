"Павлоградуголь" увеличил добычу угля с 10 до 20 млн тонн в год благодаря инвестициям ДТЭК – гендиректор Воронин

 
Ексклюзивы
1/5
Порошенко имеет наполеоновские планы - политолог
Порошенко имеет наполеоновские планы - политолог
1 Просмотров: 495
Запрос на Саакашвили проходит. Появились Зеленский и Вакарчук
Запрос на Саакашвили проходит. Появились Зеленский и Вакарчук
2 Просмотров: 1683
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Просмотров: 2304
Саакашвили используют как торпеду
Саакашвили используют как торпеду
Просмотров: 1206
Украина не получит транша от Евросоюза до конца осени
Украина не получит транша от Евросоюза до конца осени
Просмотров: 513
Почему Зеленский вернул гражданство Саакашвили
Почему Зеленский вернул гражданство Саакашвили
4 Просмотров: 6885
"Это уже самые плохие прогнозы сбываются?" - соцсети реагируют на указ для Саакашвили
"Это уже самые плохие прогнозы сбываются?" - соцсети реагируют на указ для Саакашвили
12 Просмотров: 7542
Мы имеем дело со страной, которая нормы международного права ни во что не ставит
Мы имеем дело со страной, которая нормы международного права ни во что не ставит
1 Просмотров: 2232
Назвали слабые и сильные стороны Зеленского
Назвали слабые и сильные стороны Зеленского
1 Просмотров: 3645
Партия Порошенко рискует пролететь на выборах
Партия Порошенко рискует пролететь на выборах
Просмотров: 4491
Фото
Все фото
3
3
9
5
4
&quot;В объединенных громадах бюрократические вопросы решаются быстрее&quot; - бизнесмен с Полтавщины
"В объединенных громадах бюрократические вопросы решаются быстрее" - бизнесмен с Полтавщины
Бизнесмен рассказал, как отойти от заработной платы в конвертах
Бизнесмен рассказал, как отойти от заработной платы в конвертах
Цены на овощи снизятся вдвое на протяжение нескольких недель
Цены на овощи снизятся вдвое на протяжение нескольких недель
Украина может стать мировым лидером в отрасли металлургии – Порошенко
Украина может стать мировым лидером в отрасли металлургии – Порошенко
Что украинцы дарят на праздники
Что украинцы дарят на праздники
Видео
Все видео
Управлять будем вместе: Коломойский объяснил, что ждет Приватбанк
Управлять будем вместе: Коломойский объяснил, что ждет Приватбанк
Сколько стоит содержание АП
Сколько стоит содержание АП
Тарифы на электроэнергию для населения могут быть снижены
Тарифы на электроэнергию для населения могут быть снижены
Политолог: минимизация влияния России – это всегда хорошо для энергорынка
Политолог: минимизация влияния России – это всегда хорошо для энергорынка
Руководитель Укрпочты назвал свою зарплату
Руководитель Укрпочты назвал свою зарплату
Интервью
1/5
Кто и зачем занимается псевдоминированиями
Кто и зачем занимается псевдоминированиями
Просмотров: 387
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Просмотров: 2304
"Имеет 2 диплома, знает 2 языка. Бомжевал 3 года" - основатель проекта "Сука жизнь"
"Имеет 2 диплома, знает 2 языка. Бомжевал 3 года" - основатель проекта "Сука жизнь"
Просмотров: 19774
Мы имеем дело со страной, которая нормы международного права ни во что не ставит
Мы имеем дело со страной, которая нормы международного права ни во что не ставит
1 Просмотров: 2232
Наш народ - боевой конь, знает дорогу независимо от всадника - Журавель
Наш народ - боевой конь, знает дорогу независимо от всадника - Журавель
2 Просмотров: 711
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
30 мая 2019
Просмотров: 0
Де живеться
З деяких пір живу в такому місці, в якому хотів жити, скільки себе знаю. Щоб у шибку зазирало листя хмелю й дикого винограду, щоб з вікна було ...
четверг, 30 мая 2019 16:02

"Павлоградуголь" увеличил добычу угля с 10 до 20 млн тонн в год благодаря инвестициям ДТЭК – гендиректор Воронин

  Комментировать
&quot;Павлоградуголь&quot; увеличил добычу угля с 10 до 20 млн тонн в год благодаря инвестициям ДТЭК – гендиректор Воронин
Генеральный директор "ДТЭК Павлоградуголь" Сергей Воронин говорит, что цель компании - обеспечить энергонезависимость Украины. Фото: Fresher

С момента приватизации угольных предприятий "Павлоградугля" (Днепропетровская область) ДТЭК инвестировал в них 21 млрд гривен. Это дало возможность увеличить добычу в 2 раза – с 10 млн до 20 млн тонн в год.

Об этом заявил генеральный директор "ДТЭК Павлоградуголь" Сергей Воронин.

"В 2004 году, когда мы участвовали в приватизации "Павлоградугля", предприятия ПУ добывали 10 млн тонн. Мы ежегодно инвестировали в наши лавы - за 14 лет мы инвестировали в предприятия 21 млрд гривен. По итогам 2018 года – мы увеличили показатель добычи в 2 раза - добыли 20 млн тонн угля газовых марок. А за 5 месяцев 2019 года мы уже добыли 7,7 млн тонн и прошли 41,8 км горных выработок", - отметил Воронин.

По словам генерального директора "ДТЭК Павлоградугля", цель компании – обеспечить энергонезависимость Украины.

"Наш уголь используется на украинских теплостанциях и это очень важно для всей страны. Мы снижаем необходимость в закупке угля за границей, а значит создаем рабочие места здесь. И вкладываем деньги в экономику родной страны. Украинская энергетика сегодня – большая стройка, от успешного завершения которой зависит будущее Украины, будущее наших детей", - подчеркнул Воронин.

Сергей Воронин отметил важность постоянного инвестирования в активы для получения результата.

"Как вы понимаете, все эти производственные показатели невозможны без стабильного инвестирования в производство. Потому что каждая добытая тонна – это и подготовка горных выработок, и закупка оборудования и многое-многое другое. Для того, чтобы у шахтеров была возможность добывать уголь, мы вложили в производство 3,3 млрд грн в прошлом году. Эти деньги направили в основном на приобретение и капитальный ремонт горно-шахтной техники, обеспечение безопасности труда и соблюдение экологических норм", - отметил генеральный директор "ДТЭК Павлоградуголь".

Напомним, угледобывающие предприятия Украины в 2018 году сократили добычу рядового угля на 4,7% (1 млн 629,8 тыс. тонн) по сравнению с 2017 годом – до 33 млн 286,4 тыс. тонн. Как ранее сообщалось, президент Владимир Зеленский назначил на пятницу, 31 мая, заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины из-за существующих проблем в угольной отрасли.

Українські новини
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Павлоградуголь" увеличил добычу угля с 10 до 20 млн тонн в год благодаря инвестициям ДТЭК – гендиректор Воронин». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
30
мая

Таких похорон еще не видели

Глыба мусора забрала жизни 4 человек

Запретили ввозить украинское книги

Порошенко дал урок Зеленскому и преемникам

Вознесение Господне: что нельзя делать сегодня

В подземном переходе удушились люди

Чем закончилась история о черной кассе Партии регионов

Саакашвили получил должность

Патрульные полицейские пересели на катера

5 главных причин появления пивного живота

Самое читаемое
Как жили украинцы в начале ХХ века
Как жили украинцы в начале ХХ века
14
 Просмотров: 54328
Назад в прошлое: как одевались на выпускной Анджелина Джоли, Мишель Обама и другие селебрити
Назад в прошлое: как одевались на выпускной Анджелина Джоли, Мишель Обама и другие селебрити
21
 Просмотров: 31293
&quot;Имеет 2 диплома, знает 2 языка. Бомжевал 3 года&quot; - основатель проекта &quot;Сука жизнь&quot;
"Имеет 2 диплома, знает 2 языка. Бомжевал 3 года" - основатель проекта "Сука жизнь"
12
 Просмотров: 19711
Пляжный лайфхак: женщина соединила купальник и полотенце
Пляжный лайфхак: женщина соединила купальник и полотенце
5
 Просмотров: 15048
Зеленский развязал руки НАБУ
Зеленский развязал руки НАБУ 1 Просмотров: 8798
Экономика
За монополию в украинской энергетике с 1 июля заплатит каждый украинец - эксперт
За монополию в украинской энергетике с 1 июля заплатит каждый украинец - эксперт Просмотров: 306
Эксперт спрогнозировал кризис на рынке электроэнергии после роста тарифов
Эксперт спрогнозировал кризис на рынке электроэнергии после роста тарифов Просмотров: 144
В Гройсмана заявляют о серьезных рисках при запуске нового рынка э/э с 1 июля
В Гройсмана заявляют о серьезных рисках при запуске нового рынка э/э с 1 июля Просмотров: 117
В Минэнерго объяснили, кому принадлежит Калушская ТЭЦ
В Минэнерго объяснили, кому принадлежит Калушская ТЭЦ Просмотров: 387
Правительство выделило больше денег на субсидии и пенсии: подробности
Правительство выделило больше денег на субсидии и пенсии: подробности Просмотров: 567
Больше всего комментируют
12
"Это уже самые плохие прогнозы сбываются?" - соцсети реагируют на указ для Саакашвили
5
"Мы испуганы" - Кравчук высказался за диалог с Россией
4
Почему Зеленский вернул гражданство Саакашвили
4
Партия Порошенко собирает съезд. Планируют завербовать нардепов из НФ
3
Зеленский хайпанул на шаурме
Голосов: 20531
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua