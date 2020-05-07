Пандемия сильно ударила по деревообрабатывающей отрасли Украины. "Помогла" еще и Россия - Лищина

 
Ексклюзивы
1/5
"Нам такие условия поставили, что люди сказали:" Идите в ср*ку "- как работают рынки в городах
"Нам такие условия поставили, что люди сказали:" Идите в ср*ку "- как работают рынки в городах
Просмотров: 1737
Что не так с ипотекой в Украине - мнение экономиста
Что не так с ипотекой в Украине - мнение экономиста
Просмотров: 1881
Экономист объяснил, как обеспечить украинцев работой
Экономист объяснил, как обеспечить украинцев работой
Просмотров: 954
Почему украинцы не спешат брать кредиты
Почему украинцы не спешат брать кредиты
Просмотров: 1431
Нужно не новые создавать, а восстанавливать потерянные рабочие места - мнение эксперта
Нужно не новые создавать, а восстанавливать потерянные рабочие места - мнение эксперта
Просмотров: 1233
Социальные бунты и развал экономики: эксперты спрогнозировали последствия запрета выезда заробитчан
Социальные бунты и развал экономики: эксперты спрогнозировали последствия запрета выезда заробитчан
Просмотров: 1872
Шмыгаль не известный среди украинцев. А Саакашвили - раскрученный, на него можно повесить провалы - политтехнолог
Шмыгаль не известный среди украинцев. А Саакашвили - раскрученный, на него можно повесить провалы - политтехнолог
1 Просмотров: 1611
Перевести деньги и заплатить за коммуналку: экономисты объяснили, кто пострадает от усиленного финансового мониторинга
Перевести деньги и заплатить за коммуналку: экономисты объяснили, кто пострадает от усиленного финансового мониторинга
Просмотров: 3591
Объяснили, почему украинцы переплачивают в магазинах
Объяснили, почему украинцы переплачивают в магазинах
Просмотров: 2430
Идеолог партии Зеленского: Горизонт политического планирования ставили на 5 лет
Идеолог партии Зеленского: Горизонт политического планирования ставили на 5 лет
1 Просмотров: 1071
Фото
Все фото
7
6
3
4
6
Фермер рассказал, как зарабатывает 2 тысячи гривен ежедневно
Фермер рассказал, как зарабатывает 2 тысячи гривен ежедневно
Продавцы за пищевой пленкой: в Украине заработали рынки
Продавцы за пищевой пленкой: в Украине заработали рынки
Белановский ГОК Ferrexpo передал партию помощи больнице Кременчуга
Белановский ГОК Ferrexpo передал партию помощи больнице Кременчуга
Дубилет показал, как карантин повлиял на экономику
Дубилет показал, как карантин повлиял на экономику
Какую работу ищут украинцы
Какую работу ищут украинцы
Видео
Все видео
В Украине появились 200 000 одной монетой
В Украине появились 200 000 одной монетой
Расскажи об этом куму: Нацбанк объяснил, как переводить деньги после 28 апреля
Расскажи об этом куму: Нацбанк объяснил, как переводить деньги после 28 апреля
Каждые 30 секунд покупают флакон Chanel №5
Каждые 30 секунд покупают флакон Chanel №5
Новые деньги: когда в Украине появятся металлические 10 грн
Новые деньги: когда в Украине появятся металлические 10 грн
Украинское газовое месторождение стало крупнейшим в Европе
Украинское газовое месторождение стало крупнейшим в Европе
Интервью
1/5
РПЦ серьезно подмочила свою репутацию - религиовед
РПЦ серьезно подмочила свою репутацию - религиовед
Просмотров: 1386
"Ребров смог бы повернуть золотые медали в Киев"
"Ребров смог бы повернуть золотые медали в Киев"
Просмотров: 1161
Зеленский проводит "воспитательную работу" с Саакашвили
Зеленский проводит "воспитательную работу" с Саакашвили
Просмотров: 3735
"Все планы на войну красивые до того момента, пока не начался бой" - участник ООС
"Все планы на войну красивые до того момента, пока не начался бой" - участник ООС
Просмотров: 2619
С Ермаком и без дефолта. Потураев рассказал о внутренней кухне "Слуги народа"
С Ермаком и без дефолта. Потураев рассказал о внутренней кухне "Слуги народа"
2 Просмотров: 1593
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
05 мая 2020
Просмотров: 1125
Так не буває
Наша багатоповерхівка височить над приватним сектором. Перші тижні на карантині із заздрістю зиркаю з балкона, як тамтешня дітвора ганяє м'яч у ...
четверг, 07 мая 2020 11:27

Пандемия сильно ударила по деревообрабатывающей отрасли Украины. "Помогла" еще и Россия - Лищина

  Комментировать
Пандемия сильно ударила по деревообрабатывающей отрасли Украины. &quot;Помогла&quot; еще и Россия - Лищина
Сергей Лищина считает, что ситуация в деревообработке оставляет желать лучшего. Эта область промышленности очень сильно пострадала в результате пандемии

Предприниматель, совладелец концерна "Украинские лесопильни" Сергей Лищина считает, что ситуация в деревообработке оставляет желать лучшего.

"В целом, эта область промышленности очень сильно пострадала в результате пандемии. Масштаб проблем очень разный в зависимости от конкретной специфики конкретных рынков, на которые ориентируется наша продукция, - поясняет Лищина. - Наиболее сильно пострадал рынок мебели и, соответственно, производители ДСП и ДСП ламинированного. Основной причиной было, конечно же, закрытие мебельных магазинов в Украине и Европе. Если, например, в Германии в магазинах сегмента DIY спрос хоть как-то поддерживался, то в Украине рынок реализации мебели был практически ликвидирован из-за запрета продаж в торговых точках".

Предприниматель напоминает, что украинская торговля мебелью базируется на отечественном цикле производства от дерева в лесу до готовой продукции.

"Поэтому удар был нанесен также по сотням тысяч задействованных в мебельном производстве производителей ДСП, фанеры, лесозаготовительных предприятий, производителей упаковки, логистических фирм, производителей электроэнергии", - говорит Лищина.

По его словам, из-за девальвации рубля резко выросли поставки продукции из РФ, что еще больше бьет по отечественному производителю. Например, с конца 2018 года РФ запретила ввоз ДСП и ДСП ламинированного из Украины; запрещен даже транзит этих товаров.

"В ответ наше правительство не сделало ничего для поддержки отечественных производителей, которые потеряли потребителей в Средней Азии. Согласитесь, это полнейший абсурд: со страной-агрессором в годы войны мы так еще не работали", - сказал бизнесмен.

В итоге российская ДСП беспрепятственно поставляется в Украину, чем усугубляет положение местных производителей. Ситуация в фанерной отрасли не менее сложная.

"Та часть фанеры, которая шла на производство мебели, резко перестала пользоваться спросом, только немного теплится жизнь в сегменте, предназначенном для строительства, и то для продукции, в основном, идущей за рубеж. Но и там деловая активность падает, просто темпы падения не настолько резкие. Ну и конечно же никуда не делись демпинговые поставки, которые осуществляет Беларусь", - пояснил Лищина.

По его словам в правительстве никто не обращает внимание на эти проблемы.

"Но в нашем государстве до этого никому нет дела. Мы устали стучаться в пустую стену, все наши обращения, похоже, просто выбрасываются", - пояснил совладелец концерна "Украинские лесопильни".

Факты
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Пандемия сильно ударила по деревообрабатывающей отрасли Украины. "Помогла" еще и Россия - Лищина». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
07
мая

В Украине появились 200 000 одной монетой

Самое читаемое
Украинцы рассказали, как добираются на работу за границу
Украинцы рассказали, как добираются на работу за границу
 1 Просмотров: 32499
Самая красивая девушка Instagram снялась полностью обнаженной
Самая красивая девушка Instagram снялась полностью обнаженной
20
 Просмотров: 30699
Легко преодолевает грязь и потребляет 50 л горючего на 100 км - выпустили новый КрАЗ
Легко преодолевает грязь и потребляет 50 л горючего на 100 км - выпустили новый КрАЗ
9
 Просмотров: 13419
В российском городе умер украинский узник
В российском городе умер украинский узник
 1 Просмотров: 11880
Фермер рассказал, как зарабатывает 2 тысячи гривен ежедневно
Фермер рассказал, как зарабатывает 2 тысячи гривен ежедневно
7
 Просмотров: 8748
Экономика
Украина увеличила золотовалютные резервы за апрель
Украина увеличила золотовалютные резервы за апрель Просмотров: 135
Uber заявила о сокращениях: сколько людей потеряют работу
Uber заявила о сокращениях: сколько людей потеряют работу Просмотров: 90
Сколько денег получили безработные в центрах занятости с начала карантина
Сколько денег получили безработные в центрах занятости с начала карантина Просмотров: 90
В Украине появились 200 000 одной монетой
В Украине появились 200 000 одной монетой
 Просмотров: 846
Нарушения бюджета-2019 обошлись Украине в почти 50 млрд грн - Счетная палата
Нарушения бюджета-2019 обошлись Украине в почти 50 млрд грн - Счетная палата Просмотров: 81
Больше всего комментируют
7
Украинцам планируют поднять цены на электроэнергию: подробности
6
В ОП рассказали об "оружии" Зеленского, которое он часто использует
6
Усик и Ломаченко поучаствовали в российской пропаганде
5
Почему в Зеленского держится высокий рейтинг
4
У Зеленского вновь заговорили о представителях Донбасса
Голосов: 24419
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua