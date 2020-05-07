Пандемия сильно ударила по деревообрабатывающей отрасли Украины. "Помогла" еще и Россия - Лищина

Сергей Лищина считает, что ситуация в деревообработке оставляет желать лучшего. Эта область промышленности очень сильно пострадала в результате пандемии

Предприниматель, совладелец концерна "Украинские лесопильни" Сергей Лищина считает, что ситуация в деревообработке оставляет желать лучшего.

"В целом, эта область промышленности очень сильно пострадала в результате пандемии. Масштаб проблем очень разный в зависимости от конкретной специфики конкретных рынков, на которые ориентируется наша продукция, - поясняет Лищина. - Наиболее сильно пострадал рынок мебели и, соответственно, производители ДСП и ДСП ламинированного. Основной причиной было, конечно же, закрытие мебельных магазинов в Украине и Европе. Если, например, в Германии в магазинах сегмента DIY спрос хоть как-то поддерживался, то в Украине рынок реализации мебели был практически ликвидирован из-за запрета продаж в торговых точках".

Предприниматель напоминает, что украинская торговля мебелью базируется на отечественном цикле производства от дерева в лесу до готовой продукции.

"Поэтому удар был нанесен также по сотням тысяч задействованных в мебельном производстве производителей ДСП, фанеры, лесозаготовительных предприятий, производителей упаковки, логистических фирм, производителей электроэнергии", - говорит Лищина.

По его словам, из-за девальвации рубля резко выросли поставки продукции из РФ, что еще больше бьет по отечественному производителю. Например, с конца 2018 года РФ запретила ввоз ДСП и ДСП ламинированного из Украины; запрещен даже транзит этих товаров.

"В ответ наше правительство не сделало ничего для поддержки отечественных производителей, которые потеряли потребителей в Средней Азии. Согласитесь, это полнейший абсурд: со страной-агрессором в годы войны мы так еще не работали", - сказал бизнесмен.

В итоге российская ДСП беспрепятственно поставляется в Украину, чем усугубляет положение местных производителей. Ситуация в фанерной отрасли не менее сложная.

"Та часть фанеры, которая шла на производство мебели, резко перестала пользоваться спросом, только немного теплится жизнь в сегменте, предназначенном для строительства, и то для продукции, в основном, идущей за рубеж. Но и там деловая активность падает, просто темпы падения не настолько резкие. Ну и конечно же никуда не делись демпинговые поставки, которые осуществляет Беларусь", - пояснил Лищина.

По его словам в правительстве никто не обращает внимание на эти проблемы.

"Но в нашем государстве до этого никому нет дела. Мы устали стучаться в пустую стену, все наши обращения, похоже, просто выбрасываются", - пояснил совладелец концерна "Украинские лесопильни".