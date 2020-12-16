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четверг, 17 декабря 2020 07:10

Падение доллара замедлилось

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Падение доллара замедлилось
Доллар подешевел на 2 копейки. Фото: unsplash

Национальный банк Украины на 17 декабря установил курс доллара на уровне 27,74 грн. Это на 2 копейки меньше, чем вчера.

Сообщает сайт НБУ.

Евро подорожал на 11 коп. Стоит 33,80 грн.

Курс российского рубля - 38 коп.

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В обменниках доллар покупают по 27,73 грн. Продают по 28,98 грн.

За евро предлагают 33,56 грн. Продают по 33,98 грн.

Российский рубль покупают по 37 коп, продают по 37 коп.

Доллар стремительно начал дорожать с 9 марта 2020-го. До этого преимущественно дешевел. Меньше всего стоил в сентябре 2019-го - 24,08 грн.

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Дата
17
декабря

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