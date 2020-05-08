Ожидаем финансовую поддержку Укрзализныци в закупке дизель-поездов и пассажирских вагонов - Криклий

Министр инфраструктуры Владислав Криклий: "Укразалызнице" предусмотрено 4-5 млрд грн средств "Нафтогаза", полученных от "Газпрома" Фото: РБК-Украина

Министерство инфраструктуры Украины ожидает финансовую поддержку в закупке подвижного состава - дизель-поездов и пассажирских вагонов для Укрзализныци за счет средств "Нафтогаза", полученных от "Газпрома".

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий в интервью "БизнесЦензор".

"Надеемся оказать финансовую поддержку Укрзализныци в закупке подвижного состава - дизель-поездов и пассажирских вагонов. В 2020 году на эти цели предусмотрено 4-5 млрд грн средств "Нафтогаза", полученных от "Газпрома" после победы в Стокгольмском арбитраже", - отметил глава Министерства.

Он подчеркнул, что закупки планируются исключительно у отечественных производителей, что особенно актуально на время коронакризиса. "Конечно, будем соблюдать все требования законодательства по закупкам", - добавил Владислав Криклий.

По мнению министра, финансовая поддержка от государства будет наиболее ликвидной помощью Укрзализныци в такой ситуации. Ожидается, что в этом году указанные средства поступят государственного бюджета как дивиденды и до конца 2020-го будут распределены.

Напомним, что по поручению президента Украины Владимира Зеленского Министерство инфраструктуры работает над мерами, которые позволят поддержать отечественную промышленность и обеспечить качественное обновление парка вагонов Укрзализныци. В зависимости от наличия в Укрзализныце дополнительного финансового ресурса будет реализован план-минимум или более широкий план сотрудничества с Крюковским вагоностроительным заводом (КВСЗ). Оперативная информация - на телеграмм-канале https://t.me/vladyslavkryklii.