Овощи борщевого набора подешевели: почему и на сколько упали цены

Большинство позиций борщевого набора стоит дешевле, чем в прошлом году. Фото: Community

В Украине стремительно дешевеют овощи борщового набора. Некоторые позиции уже стоят дешевле, чем в аналогичный период прошлого года.

За выходные лук подешевел почти вдвое. Цены упали из-за сезонного увеличения отечественной продукции. Кроме того, на рынках распродают остатки импортного лука, передает "Інфо-Шувар".

"Эта продукция не хранится, ее надо быстро продать. Учитывая увеличение производственных площадей в Украине под лук, в целом, неудивительно, что цены так резко пошли вниз. В начале лета такая ситуация случается достаточно часто", - рассказывает эксперт плодоовощного рынка Татьяна Гетьман.

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Килограмм лука в опте стоит 10-17 грн. Раннюю белокочанную капусту продают на 40% дешевле, чем год назад. В опте стоит 5-7 грн/кг.

Картофель по сравнению с прошлым годом упал в цене на 25% - до 8-12 грн/кг. Морковь - на 17%. Килограмм продают по 17-20 грн.

Свекла также дешевеет. Однако цена пока выше, чем в прошлом году. В среднем стоит 9 грн/кг.

В Украине овощи дорожали в 25 раз быстрее, чем росла инфляция. За год лук подорожал с 6,8 грн в апреле 2018-го до 24 грн/кг в апреле 2019 года. Капуста - с 9,2 до 24,8 грн/кг. Картофель - с 7,8 до 10,7 грн/кг. Свекла выросла в цене с 12,7 до 14,7 грн/кг. Морковь - с 12,9 до 13,1 грн.