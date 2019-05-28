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вторник, 28 мая 2019 11:30

Отсрочка рынка электроэнергии уменьшит инвестпривлекательность регионов

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Нарушение сроков запуска реформы электроэнергетики приведет к спаду развития экономики, ограничит инвестиционную привлекательность регионов и усилит миграцию. Об этом говорится в обращении мэра Павлограда Анатолия Вершины к представителям правительства и парламента.

"Торможение запуска энергорынка - это фактически шаг к разрушению всего того, что украинцы строили в течение последних лет. Нарушение срока, предусмотренного законом - это по сути нарушения Украиной международных обязательств, которое приведет к разрушению отношений с европейскими партнерами и замедлению процессов евроинтеграции. Это, в свою очередь, непременно приведет к спаду развития экономики, ограничит инвестиционную привлекательность наших регионов и усилит миграцию", - отмечается в обращении.

  Обращение мэра Павлограда Анатолия Вершины к представителям правительства и парламента
Обращение мэра Павлограда Анатолия Вершины к представителям правительства и парламента
  Обращение мэра Павлограда Анатолия Вершины к представителям правительства и парламента
Обращение мэра Павлограда Анатолия Вершины к представителям правительства и парламента

Мэр города шахтеров выразил обеспокоенность и удивление заявлениями об отсрочке старта реформы энергорынка, ведь, по его мнению, пока все необходимые условия для запуска ее с 1 июля есть, и большинство участников рынка готовы работать по новым правилам.

"Открытие рынка является необходимым условием структурных изменений в электроэнергетике Украины, основой для модернизации отрасли и интеграции рынка электрической энергии Украины к региональным энергетическим рынкам, с последующим вхождением в общеевропейский энергетичесий рынок", - подчеркнул мэр Павлограда.

Напомним, новый рынок электроэнергии должен заработать 1 июля 2019 года. От его своевременного запуска зависит, получит ли Украина макрофинансовуюпомощи ЕС в размере 500 млн евро.

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