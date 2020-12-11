Отпускные будут рассчитывать по-новому

Новый порядок касается расчетов относительно всех видов отпусков. Фото: pexels.com

Порядок исчисления средней зарплаты, которая применяется при оплате отпуска изменился.

Правительство внесло изменения в свое постановление №100 "Об утверждении порядка исчисления средней заработной платы". Теперь рассчет средней заработной платы при оплате отпуска будет распространяться и на физических лиц-предпринимателей, а также на наемных работников ФЛП, рассказывает Лига.

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Новый порядок касается расчетов относительно всех видов отпусков, предусмотренных законодательством.

Также при расчетах отпускных теперь будет учитываться зарплата, начисленная за время работы в избирательных комиссиях, вознаграждения, выплаченные государственным исполнителям, премии и другие выплаты. Упрощена процедура повышения должностных окладов.

Начисление таких выплат осуществляется путем деления суммарного заработка человека за последние 12 месяцев перед отпуском, на соответствующее количество календарных дней года или меньшего отработанного периода. Полученный результат умножается на количество календарных дней отпуска.

Заработную плату полицейским нужно повышать. Она не соответствует нагрузке, которую получают правоохранители во время исполнения обязанностей.