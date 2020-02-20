Отопительный сезон может закончиться досрочно

 
Ексклюзивы
1/5
Кто второй по влиянию после Зеленского
Кто второй по влиянию после Зеленского
Просмотров: 3141
Сколько платят за коммунальные услуги в разных странах
Сколько платят за коммунальные услуги в разных странах
Просмотров: 1251
Россия не имеет рычагов, чтобы принудить Украину к миру на своих условиях
Россия не имеет рычагов, чтобы принудить Украину к миру на своих условиях
Просмотров: 1350
Что будет с ценами на квартиры: мнение эксперта
Что будет с ценами на квартиры: мнение эксперта
Просмотров: 3816
Зеленский в Омане: дойдет ли до суда между Банковой и журналистами
Зеленский в Омане: дойдет ли до суда между Банковой и журналистами
1 Просмотров: 810
Говорить, что у Гончарука "пропало все", как у Тимошенко, рано
Говорить, что у Гончарука "пропало все", как у Тимошенко, рано
1 Просмотров: 1638
"Россия продвигает свои оккупационные идеи через усталую Европу" - эксперт о Мюнхенскую конференцию по безопасности
"Россия продвигает свои оккупационные идеи через усталую Европу" - эксперт о Мюнхенскую конференцию по безопасности
2 Просмотров: 1188
Хотим спилить герб СССР на щите Родины-матери
Хотим спилить герб СССР на щите Родины-матери
9 Просмотров: 5715
Пока поляки не признают своих исторических преступлений, ситуация выглядит как свинство - Дробович
Пока поляки не признают своих исторических преступлений, ситуация выглядит как свинство - Дробович
Просмотров: 2520
Будет еще не один суд: Украина выбрала наступательную тактику в газовой войне с Россией
Будет еще не один суд: Украина выбрала наступательную тактику в газовой войне с Россией
Просмотров: 1035
Фото
Все фото
6
4
20
5
5
Решение приняли за 3 дня: предприниматель рассказал, как получил дешевый кредит
Решение приняли за 3 дня: предприниматель рассказал, как получил дешевый кредит
Нацгвардия закупила МАЗы с российскими двигателями
Нацгвардия закупила МАЗы с российскими двигателями
&quot;Лучше всего, когда в электричках тепло исключают. Тогда все покупают чай, греются&quot;
"Лучше всего, когда в электричках тепло исключают. Тогда все покупают чай, греются"
Няня зарабатывает тысячу гривен в день
Няня зарабатывает тысячу гривен в день
Украинец рассказал, какой бизнес выгодно открыть в Польше
Украинец рассказал, какой бизнес выгодно открыть в Польше
Видео
Все видео
Украинско-американскую ракету запустили в космос
Украинско-американскую ракету запустили в космос
Назвали дату запуска электронной акцизной марки
Назвали дату запуска электронной акцизной марки
Голосовать за отмену моратория сейчас означает потерять больше 4 млн га земли - Билецкий
Голосовать за отмену моратория сейчас означает потерять больше 4 млн га земли - Билецкий
Покупка долларов онлайн и перевод средств за границу: начали отменять валютные ограничения
Покупка долларов онлайн и перевод средств за границу: начали отменять валютные ограничения
Рада берется за рынок земли (онлайн)
Рада берется за рынок земли (онлайн)
Интервью
1/5
Россия не имеет рычагов, чтобы принудить Украину к миру на своих условиях
Россия не имеет рычагов, чтобы принудить Украину к миру на своих условиях
Просмотров: 1350
Возвращаемся к принципам Януковича, ведь новая власть не стремится к справедливости
Возвращаемся к принципам Януковича, ведь новая власть не стремится к справедливости
Просмотров: 990
Будет еще не один суд: Украина выбрала наступательную тактику в газовой войне с Россией
Будет еще не один суд: Украина выбрала наступательную тактику в газовой войне с Россией
Просмотров: 1035
Украинские реки в критическом состоянии. Пьем некачественную воду - эколог
Украинские реки в критическом состоянии. Пьем некачественную воду - эколог
Просмотров: 1026
Милованова оставят, Аваков - стабилизатор. Что Зеленский будет делать с Кабмином
Милованова оставят, Аваков - стабилизатор. Что Зеленский будет делать с Кабмином
Просмотров: 2646
Колонка
Николай Несенюк
Николай Несенюк
18 февраля 2020
Просмотров: 729
Лідери роздягальні тренерами не стають
У радянські часи був тип "розумного роботяги". Він добре знав свою справу, допомагав давати план і тому спокійно посилав подалі безпосереднє ...
четверг, 20 февраля 2020 16:25

Отопительный сезон может закончиться досрочно

  Комментировать
Отопительный сезон может закончиться досрочно
С 1 марта 2020 года могут прекратить газоснабжение для 52 производителей теплаREUTERS

С 1 марта 2020 года могут прекратить газоснабжение для 52 производителей тепла в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины".

Сообщается, что производители тепла не выполняют ни одного из условий расчетов, предусмотренных положением о спецобов'язки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Объяснили, как получить субсидию на доставку газа

Нафтогаз требует от них оплатить более 392,8 млн грн долгов.

Также Нафтогаз обращает внимание предприятий-должников на то, что "в случае неуплаты хотя бы минимального платежа до 25 февраля включительно таким предприятиям для продолжения получения газа с 1 марта необходимо осуществить в срок до 28 февраля, кроме минимального платежа, также и оплату стоимости природного газа, потребленного в январе этого года".

Долги перед Нафтогазом имеют 18 производителей тепла. Это грозит срывом отопительного сезона в этих регионах. Если компании не рассчитаются с долгами, с 1 февраля Нафтогаз перестанет поставлять топливо.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Отопительный сезон может закончиться досрочно». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
20
февраля

Аннексия Крыма: 6 лет оккупации

Умер ветеран АТО, которому проломили голову

В ночном клубе сгорели 100 человек

Небесная сотня: наиболее трагичные события Революции достоинства

В стране разрешили продавать контрацептивы

Мультфильм получил 7 Оскаров

Презентовали "громовою птицу"

Самое читаемое
Синоптик рассказал о сюрпризах погоды в марте
Синоптик рассказал о сюрпризах погоды в марте Просмотров: 70268
Фитнес-модель бесстыдно соблазняет фолловеров в Instagram
Фитнес-модель бесстыдно соблазняет фолловеров в Instagram
5
 Просмотров: 39339
&quot;Хотят ли русские войны?&quot; Из-за речи украинского представителя в ООН у россиян перекосило лица
"Хотят ли русские войны?" Из-за речи украинского представителя в ООН у россиян перекосило лица
 Просмотров: 18306
Какую пенсию может заработать украинец в Польше
Какую пенсию может заработать украинец в Польше
 Просмотров: 17055
&quot;Ты предатель!&quot; - женщина в больнице набросилась на Зеленского
"Ты предатель!" - женщина в больнице набросилась на Зеленского
 8 Просмотров: 15859
Экономика
Банкам запретили начислять проценты по кредитам военнослужащих
Банкам запретили начислять проценты по кредитам военнослужащих Просмотров: 234
Купить квартиру: от чего зависит стоимость недвижимости
Купить квартиру: от чего зависит стоимость недвижимости
 Просмотров: 504
Мы использовали не все возможности для привлечения иностранных инвестиций - Продан
Мы использовали не все возможности для привлечения иностранных инвестиций - Продан Просмотров: 171
Доллар вернулся к росту
Доллар вернулся к росту Просмотров: 1242
Зеленский ветировал закон о наценки на сигареты
Зеленский ветировал закон о наценки на сигареты Просмотров: 1566
Больше всего комментируют
8
"Ты предатель!" - женщина в больнице набросилась на Зеленского
2
"Слуга" Бужанский не поднялся почтить память погибших участников Революции достоинства
2
"Россия начала войну здесь" - в центре столицы повесили баннер
2
"Сочувствую эвакуированным" - Зеленский пристыдил украинцев и призвал быть человечнее
2
Будем ложиться под колеса – в Новых Санжарах против украинцев, привезенных из Китая
Голосов: 23264
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua