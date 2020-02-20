Отопительный сезон может закончиться досрочно

С 1 марта 2020 года могут прекратить газоснабжение для 52 производителей теплаREUTERS

С 1 марта 2020 года могут прекратить газоснабжение для 52 производителей тепла в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины".

Сообщается, что производители тепла не выполняют ни одного из условий расчетов, предусмотренных положением о спецобов'язки.

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Нафтогаз требует от них оплатить более 392,8 млн грн долгов.

Также Нафтогаз обращает внимание предприятий-должников на то, что "в случае неуплаты хотя бы минимального платежа до 25 февраля включительно таким предприятиям для продолжения получения газа с 1 марта необходимо осуществить в срок до 28 февраля, кроме минимального платежа, также и оплату стоимости природного газа, потребленного в январе этого года".

Долги перед Нафтогазом имеют 18 производителей тепла. Это грозит срывом отопительного сезона в этих регионах. Если компании не рассчитаются с долгами, с 1 февраля Нафтогаз перестанет поставлять топливо.