Отменили разрешение на перепланировку квартир

Изменения касаются перепланировки не только в частных домах, но и в квартирах многоквартирных домов. Фото: dim.km.ua

Кабинет министров расширил перечень строительных работ, не требующих документов для их выполнения.

"В прошлом году Минрегион разработал перечень несложных строительных работ, которые могут выполняться без получения разрешения на проведение работ и не требуют введения в эксплуатацию. Это значительно упростило возможность обустраивать, например, пандусы и другие средства доступности или заменять блоки балконов, окон, дверей", - сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Лев Парцхаладзе, передает пресс-служба Минрегионстроя.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как выглядит самая дорогая елка Украины

"В этом году мы инициировали расширение этого перечня. В частности, если раньше для перепланировки квартиры обязательно нужно было получать разрешение ДАБИ, то теперь такие работы, если нет вмешательства в несущие конструкции, не требуют этих документов".

Согласно постановлению, в перечень вошли работы по переоборудованию и перепланировке жилого дома и жилого помещения. А также нежилого здания или сооружения и помещений в них (выполнение которых не предполагает вмешательство в ограждающие и несущие конструкции и инженерные системы общего пользования), относящихся к объектов по классам последствий СС1 (незначительные последствия), СС2 (средние) и СС3 (значительные).

Таким образом, эти изменения касаются перепланировки не только в частных домах, но и в квартирах многоквартирных домов.

Кроме того, например, можно делать перепланировку или переоборудование (без вмешательства в ограждающие и несущие конструкции) торговых залов ТРЦ, офисных помещений бизнес-центров и других объектов, которые по классу последствий относятся к СС2 и СС3.

Ранее сообщалось, что больше всего предложений аренды жилья на новогодние праздники в Киеве и области. Однокомнатная столичная квартира стоит около 585 грн. Двухкомнатная дороже - 800 грн. Самое дешевое в столице арендовать хостел - 120 грн в сутки с человека.