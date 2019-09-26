Откуда в Украину переводят больше всего денег

По сравнению с первым кварталом в Украину поступило на 5,7% больше денег из-за границы. Фото: minval.az

Во втором квартале 2019-го в Украину из-за границы перевели $2,84 млрд. Это около 8,1% ВВП Украины за этот период.

Больше всего денег поступило из Польши - $862 млн. Из Чехии перевели около $268 млн, сообщила пресс-служба Нацбанка.

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Из России в Украину прислали $249 млн. США - $241 млн. Еще $142 млн перевели из Великобритании, $123 млн - Италии.

По сравнению с первым кварталом в Украину поступило на 5,7% больше денег из-за границы.

В прошлом году объемы денежных переводов в Украину увеличились на 19% по сравнению с предыдущим годом и достигли $14 млрд. Из всех денег, перечисленных в страны Европы и Центральной Азии, четверть приходится на переводы в Украину.