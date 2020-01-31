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воскресенье, 02 февраля 2020 21:10

От страхования к услугам психолога: как компании заботятся о здоровье работников

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В прошлом году только в 4% вакансий работодатели предлагали работникам медицинское страхование.

В то же время были единичные предложения, где компании были готовы оплачивать услуги корпоративного психолога. Также в некоторых офисах предлагали услуги корпоративнеого врача общей практики, пишет hh.ua.

Автор: hh.ua
  Чаще всего о здоровье работников заботились компании в сферах "Информационные технологии", "Услуги для бизнеса" и "Розничная торговля".
Чаще всего о здоровье работников заботились компании в сферах "Информационные технологии", "Услуги для бизнеса" и "Розничная торговля".

Вакансий с бесплатным спортзалом в прошлом году насчитали 3%.

Чаще всего о здоровье работников заботились компании в сферах "Информационные технологии", "Услуги для бизнеса" и "Розничная торговля". В прошлом году они разместили 50% вакансий с соответствующими условиями труда. 4-6% таких предложений работы было в сферах "Финансовый сектор", "Маркетинг, СМИ", "Промышленное оборудование", "Электроника, приборостроение" и "Товары народного потребления".

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В то же время только 9% опрошенных украинцев считает, что работодатели обязаны заботиться о здоровье работников. Однако больше половины респондентов жалуется, что их здоровье ухудшилось на работе. Чаще всего жалуются на боли в спине, хроническую усталость, стресс, ухудшение зрения и расшатанные нервы.

В декабре 2019-го средняя зарплата украинцев по сравнению с предыдущим месяцем выросла на 1585 грн - до 12 264 грн, по данным Госстата.

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