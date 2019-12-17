От провала законопроекта №2543 выигрывает Россия - Волынец

Энергетический комитет ВР, который возглавляет Андрей Герус, провалил законопроект по "зеленому" тарифу в интересах России, чтобы Украина продолжала импортировать российский ток и уголь вместо развития собственной альтернативной энергетики. Об этом заявил народный депутат Украины, председатель Независимого профсоюза горняков Украины, член комитета ВР по энергетике Михаил Волынец.

"Мы будем дышать грязным воздухом, мы будем сжигать уголь из России и Колумбии. Будет разваливаться наша энергетика и перечеркивается наше будущее, потому что блокируется развитие и поступления инвестиций в нашу страну на развитие чистой экологической зеленой энергетики. Зеленая энергетика будет замещаться российской электроэнергией на рынке Украины и российским углем, а также российским природным газом", – сказал Волынец.

Напомним, 6 декабря 2019 года в Верховной Раде был зарегистрирован проект закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно улучшения инвестиционного климата в сфере возобновляемой энергетики" (№2543), который предусматривает возможность добровольной реструктуризации "зеленого" тарифа. По словам одного из соавторов законопроекта, народного депутата Людмилы Буймистер, он является компромиссным, а условия реструктуризации "зеленого" тарифа согласованы с ключевыми игроками рынка ВИЭ.

12 декабря в письме на имя министра энергетики Алексея Оржеля и председателя профильного парламентского комитета Андрея Геруса, посольства Дании, Норвегии и Швеции призвали к необходимости достижения на законодательном уровне компромисса в вопросе "зеленых" тарифов ради сохранения инвестпривлекательности Украины и продолжение развития возобновляемых источников энергии (ВИЭ).

На заседании Комитета ВР по вопросам энергетики и ЖКХ 13 декабря этот законопроект не нашел поддержки депутатов. Законопроект поддержали 8 членов комитета из 17. Против голосовали депутаты из фракции "Слуга народа" во главе с председателем комитета Герусом.

Напомним, по инициативе Андрея Геруса в законодательство была внесена правка, которая позволила импорт электроэнергии из России, который начался с 1 октября. Член профильного комитета Алексей Кучеренко утверждал, что правка Геруса внесена с нарушением регламента Рады.

В конце ноября Федерация работодателей топливно-энергетического комплекса Украины обратилась к президенту, премьеру, секретарю СНБО и главе НКРЭКУ с призывом остановить импорт электроэнергии из РФ, подчеркнув, что сохранение нынешних объемов импорта грозит остановкой 75% украинских угледобывающих предприятий и большинства атомных блоков.