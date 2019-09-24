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вторник, 24 сентября 2019 21:10

От квартир до коттеджей: какую недвижимость активно скупают украинцы

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От квартир до коттеджей: какую недвижимость активно скупают украинцы
При выборе коттеджа покупатели обращают внимание на расположение и качество строительных работ. Фото: dom.ria.com

Украинцы предпочитают небольшие однокомнатнын квартиры в пригороде Киева. В январе-августе на такое жилье пришлось более 78% всех покупок.

Ощутимо вырос интерес к коттеджам и земельным участкам. Они занимали 12-14% от общего количества сделок, пишет ubr.ua.

"За 8 месяцев текущего года до 20% потенциальных покупателей интересовались именно этими сегментами недвижимости. Из них около 6-8% находятся в стадии отложенного спроса", - объясняет эксперт по недвижимости Владислав Кононов.

К концу года количество приобретенных коттеджей и земельных участков вырастет до 16%, добавляет он.

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"Застройщикам выгоднее реализовать проекты коттеджных городков. Такое строительство можно завершить в 1,5-2 раза быстрее, чем многоквартирный дом. Кроме того, потенциальный покупатель вкладывает деньги в загородный дом, ведь он стоит на уровне двухкомнатной квартиры на окраине Киева", - объясняет Кононов.

По его словам, при выборе коттеджа покупатели обращают внимание на расположение и качество строительных работ.

В августе больше всего квартир покупали в новостройках в Дарницком, Голосеевском и Соломенском районах столицы. Дешевле всего приобрели 1-комнатное жилье площадью 30 м² на ул. Радченко - $21 тыс.

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