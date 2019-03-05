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вторник, 05 марта 2019 13:48

От курятины к луку: что подешевело в феврале

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В феврале ощутимо подешевела курятина. Цена упала на 12,88 грн/кг. Килограмм филе продавали по 98,92 грн. До 117,42 грн/кг подешевела говядина. Это на 32,55 грн меньше, чем месяц назад.

Лук упал в цене на 1,93 грн - до 19,11 грн/кг. Свекла - на 2,14 грн. Килограмм продавали по 11,26 грн, передает Інфляційний барометр.

Автор: Інфляційний барометр
  Больше всего подорожало масло и капуста. Цены выросли на 12,26 и 18,31 грн соответственно.
Больше всего подорожало масло и капуста. Цены выросли на 12,26 и 18,31 грн соответственно.

На 1,12 грн подешевел килограмм риса. Стоил 27,31 грн.

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Больше всего подорожало масло и капуста. Цены выросли на 12,26 и 18,31 грн соответственно. Килограмм масла в феврале стоил 210,63 грн. Капусты - 42,59 грн.

Кроме того, на 2-4 грн выросли в цене гречка, яйца, хлеб.

Ассоциация поставщиков торговых сетей посчитала стоимость килограмма говядины, свинины, куриного филе и тушки, сала, вареной колбасы первого сорта, мороженой рыбы и десяток яиц. Больше всего - 755 грн за набор продуктов платят в столице. Меньше всего - 625 грн - в Тернопольской обл.

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Дата
05
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