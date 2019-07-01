От цемента до обуви: от каких российских товаров отказалась Украина

С 1 июля вступило в силу правительственное постановление о запрете завозить в Украину определенные российские товары. Фото: Nash.Live

Перечень запрещенных к ввозу в Украину российских товаров расширили. Соответствующее постановление Кабмина вступило в силу с 1 июля.

Документ вносит изменения в список запрещенных товаров, утвержденных постановлением Кабмина от 30 декабря 2015-го, передает Новое время.

Так, с 1 июля ввозить в Украину из России запретили несколько видов цементов, минеральные и химические удобрения, премиксы для кормления животных, ветеринарные вакцины, спички, фанеру, обои.

Под запрет попал одежда: футболки, майки, свитера, жилеты, чулки, гольфы, носки, костюмы, жакеты, платья, юбки, бюстгальтеры, пояса, корсеты. Также обувь и стельки.

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Кроме того, Украина отказалась от российских проводов, тросов, сетки и ограждения из проволоки, винтов, болтов, столовых изделий, оборудование для производства хлебобулочных изделий, тракторов, легковых автомобилей, мотоциклов.

С 1 марта 2020-го запрет введут на железнодорожные или трамвайные вагоны для перевозки грузов, саморазгружающиеся вагоны.

В прошлом году общий объем импорта перечисленных товаров составил около $510 млн, свидетельствуют данные Госстата.

15 мая 2019-го Кабмин расширил перечень российских товаров, которые запрещено ввозить на территорию Украины. Это сделал в ответ на решение России от 18 апреля запретить продавать в Украину сырую нефть, парафин, нефтяной кокс, нефтяной битум. По спецразрешениям, выдаваемым Министерством экономического развития России, могут вывозиться прямогонный бензин, бензины товарные, дизельное топливо, пропан, бутан.