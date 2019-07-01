От цемента до обуви: от каких российских товаров отказалась Украина

 
Ексклюзивы
1/5
"Цены на еду зависят от магазина" - украинец про жизнь в Израиле
"Цены на еду зависят от магазина" - украинец про жизнь в Израиле
Просмотров: 1278
"Меня легонько задел осколок. А рядом лежал убитый Василий Слипак"
"Меня легонько задел осколок. А рядом лежал убитый Василий Слипак"
Просмотров: 1359
Кого из пленных вернули в Украину
Кого из пленных вернули в Украину
Просмотров: 3223
Что ждет Фирташа в США - прогноз эксперта
Что ждет Фирташа в США - прогноз эксперта
Просмотров: 2061
Россия давно хочет выйти из ПАСЕ и не играть в права человека
Россия давно хочет выйти из ПАСЕ и не играть в права человека
Просмотров: 684
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Просмотров: 1557
Мы сложили оружие, и Европа решила мириться с РФ - Портников о возвращении России в ПАСЕ
Мы сложили оружие, и Европа решила мириться с РФ - Портников о возвращении России в ПАСЕ
10 Просмотров: 24732
Россия может устроить кризис в Молдове в любой момент
Россия может устроить кризис в Молдове в любой момент
Просмотров: 837
Жаркое лето на Луганщине: как живут на передовой защитники Попасной
Жаркое лето на Луганщине: как живут на передовой защитники Попасной
Просмотров: 3807
Зеленский еще приятно удивит - Дикий
Зеленский еще приятно удивит - Дикий
10 Просмотров: 7011
Фото
Все фото
3
4
7
3
3
Кабмин запретил ввозить из России более 32 категории продукции
Кабмин запретил ввозить из России более 32 категории продукции
Зеленский назначил себя председателем Национального инвестиционного совета
Зеленский назначил себя председателем Национального инвестиционного совета
Фермер рассказал, сколько должна стоить украинская клубника
Фермер рассказал, сколько должна стоить украинская клубника
&quot;В объединенных громадах бюрократические вопросы решаются быстрее&quot; - бизнесмен с Полтавщины
"В объединенных громадах бюрократические вопросы решаются быстрее" - бизнесмен с Полтавщины
Бизнесмен рассказал, как отойти от заработной платы в конвертах
Бизнесмен рассказал, как отойти от заработной платы в конвертах
Видео
Все видео
В Украине подорожали тепличные помидоры
В Украине подорожали тепличные помидоры
Управлять будем вместе: Коломойский объяснил, что ждет Приватбанк
Управлять будем вместе: Коломойский объяснил, что ждет Приватбанк
Сколько стоит содержание АП
Сколько стоит содержание АП
Тарифы на электроэнергию для населения могут быть снижены
Тарифы на электроэнергию для населения могут быть снижены
Политолог: минимизация влияния России – это всегда хорошо для энергорынка
Политолог: минимизация влияния России – это всегда хорошо для энергорынка
Интервью
1/5
"Украина никогда не была имперской. Но была окружена ими" - Княжицкий
"Украина никогда не была имперской. Но была окружена ими" - Княжицкий
Просмотров: 369
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Просмотров: 1557
"Воевать за Украину против России - это самостоятельное решение"
"Воевать за Украину против России - это самостоятельное решение"
Просмотров: 1494
Полтавчанин делает полезные чипсы, которые помогают худеть
Полтавчанин делает полезные чипсы, которые помогают худеть
Просмотров: 2097
Каждый украинец может подать в суд на Россию. Мы должны дожать их экономическими санкциями - Данилюк
Каждый украинец может подать в суд на Россию. Мы должны дожать их экономическими санкциями - Данилюк
2 Просмотров: 11142
Колонка
Владимир Грисюк
Владимир Грисюк
29 июня 2019
Просмотров: 1485
Дівчата з Чорнобиля
– Ну хіба ж не дури, глянь, – приятель Вітька тицяє мені під носа побитий смартфон LG. Там у павутинні екранних тріщин фото ...
понедельник, 01 июля 2019 10:49

От цемента до обуви: от каких российских товаров отказалась Украина

  Комментировать
От цемента до обуви: от каких российских товаров отказалась Украина
С 1 июля вступило в силу правительственное постановление о запрете завозить в Украину определенные российские товары. Фото: Nash.Live

Перечень запрещенных к ввозу в Украину российских товаров расширили. Соответствующее постановление Кабмина вступило в силу с 1 июля.

Документ вносит изменения в список запрещенных товаров, утвержденных постановлением Кабмина от 30 декабря 2015-го, передает Новое время.

Так, с 1 июля ввозить в Украину из России запретили несколько видов цементов, минеральные и химические удобрения, премиксы для кормления животных, ветеринарные вакцины, спички, фанеру, обои.

Под запрет попал одежда: футболки, майки, свитера, жилеты, чулки, гольфы, носки, костюмы, жакеты, платья, юбки, бюстгальтеры, пояса, корсеты. Также обувь и стельки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украина запретила ввоз машин из России

Кроме того, Украина отказалась от российских проводов, тросов, сетки и ограждения из проволоки, винтов, болтов, столовых изделий, оборудование для производства хлебобулочных изделий, тракторов, легковых автомобилей, мотоциклов.

С 1 марта 2020-го запрет введут на железнодорожные или трамвайные вагоны для перевозки грузов, саморазгружающиеся вагоны.

В прошлом году общий объем импорта перечисленных товаров составил около $510 млн, свидетельствуют данные Госстата.

15 мая 2019-го Кабмин расширил перечень российских товаров, которые запрещено ввозить на территорию Украины. Это сделал в ответ на решение России от 18 апреля запретить продавать в Украину сырую нефть, парафин, нефтяной кокс, нефтяной битум. По спецразрешениям, выдаваемым Министерством экономического развития России, могут вывозиться прямогонный бензин, бензины товарные, дизельное топливо, пропан, бутан.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «От цемента до обуви: от каких российских товаров отказалась Украина». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
01
июля

Арестовали украинского правозащитника

Поляк застрелил украинского студента

Другу дружину короля привселюдно стратили

Лекарство от цинги изобрел польский ученый

Самое читаемое
Как выглядит Чернобыль сейчас: дикие звери на улицах, деревья в квартирах
Как выглядит Чернобыль сейчас: дикие звери на улицах, деревья в квартирах
34
 Просмотров: 104707
Обнаженные тела и много воды: как спасались от жары в прошлом веке
Обнаженные тела и много воды: как спасались от жары в прошлом веке
30
 Просмотров: 55856
Горячие фото одной из самых сексуальных футболисток мира
Горячие фото одной из самых сексуальных футболисток мира
15
 Просмотров: 40680
Руководитель офиса президента развлекался на концерте российского артиста - СМИ
Руководитель офиса президента развлекался на концерте российского артиста - СМИ 1 Просмотров: 20926
В одесский порт вошел новейший американский корабль - фото
В одесский порт вошел новейший американский корабль - фото
8
 Просмотров: 16786
Экономика
В Украине выросли социальные выплаты: кто и сколько получит в июле
В Украине выросли социальные выплаты: кто и сколько получит в июле Просмотров: 9
Кому и на сколько повысят пенсию с 1 июля
Кому и на сколько повысят пенсию с 1 июля Просмотров: 1053
Рынок электрической энергии успешно запустился – вице-премьер Кистион
Рынок электрической энергии успешно запустился – вице-премьер Кистион Просмотров: 108
В новом энергорынке цена на электроэнергию ДТЭК Ахметова упала на 25%
В новом энергорынке цена на электроэнергию ДТЭК Ахметова упала на 25% Просмотров: 306
Месяц начался с подорожания валюты
Месяц начался с подорожания валюты Просмотров: 495
Больше всего комментируют
10
"Трамп не советовался с Киевом перед встречей с Путиным"
9
Окупанты не отводят свои войска от Станицы Луганской
4
Медведчук продолжает скупать телеканалы - СМИ
3
"Крым на повестке дня. Но не на первом месте" - экс-посол США в Украине
2
В Украине до сих пор не запретили Компартию
Голосов: 20874
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua