От букетов до коллекционных икон: какие подарки покупают украинцы

Самыми дорогими вариантами в разделе "подарки" стали иконы из дуба темпера за 96 тыс. грн. Фото: unsplash

На подарки украинцы часто ищут цветы, шоколадные наборы, кисти для макияжа, букеты из закусок и банные наборы. Дороже всего среди подарков продают коллекционные иконы - почти 100 тыс. грн.

Количество предложений подарков увеличилось на 8%, пишут аналитики OLX.

"Лидером среди поисковых запросов в разделе "подарки" является шкатулка. Будет стоить в среднем 265 грн", - говорят эксперты.

Для подарков украинцы выбирают картины. Их продают в среднем 550 грн.

Популярный подарок - "вечные розы". Стоимость - 350 грн. Продавцы обещают, что цветок будет оставаться свежим до 2 лет благодаря специально стабилизированной среде. Будет стоить немного больше, чем простой букет. Цветочные композиции продают в среднем за 300 грн.

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Еще один популярный вариант сюрприза - зажигалки и брелоки. Они стоят 220 грн и 100 грн соответственно.

Из съедобных подарков выбирают шоколадные наборы - 90 грн, наборы с фотокомпозициями- 350 грн, фуднаборы, по форме напоминают цветочную композицию - 600 грн. Популярный вариант - креативный минибар, например, в форме глобуса. Такой сюрприз обойдется в среднем в 2700 грн.

Распространенный подарок - кисти для макияжа. Набор из 12 штук можно приобрести за 490 грн. Часто подбирают наборы с фоторамками ручной работы по 360 грн. Также предлагают банный набор из шапочки, чая, тапочек и других необходимых вещей - 500 грн.

Самыми дорогими вариантами в разделе "подарки" стали иконы из дуба темпера за 96 тыс. грн и коллекционная монета "Острожская Библия" за 95 тыс. грн.

В рейтинге самых ценных также серебряные нарды - 54 тыс. грн, бронзовая скульптура ручной работы - 53 тыс. грн и чернильная ручка - 50 тыс. грн.

Красиво оформленные подарки дарят ощущение предчувствия чуда при распаковке. Трендом этого года является упаковочная бумага темных цветов. Можно нарисовать на ней снег белым маркером, написать пожелание. Или украсить вырезанными из бумаги золотыми или серебряными звездочками и шарами.