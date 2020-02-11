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вторник, 11 февраля 2020 11:13

От бензинов до автогаза: как изменятся цены в течение недели

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От бензинов до автогаза: как изменятся цены в течение недели
Дизтопливо и автогаз могут подорожать, если введут пошлины на российское топливо. Фото: Уніан

На этой неделе цены на бензин меняться не будут. В то же время автомобильный газ продолжит дешеветь.

"Из-за низкого спроса на газ по-прежнему есть его профицит. Кроме того, в Украине фиксируют значительное удешевление бензина. Соотношение стоимости газа к бензину почти дошло до 50%. Поэтому газотрейдеры и снижают стоимость на фоне избытка предложения. Газ может за неделю еще упасть в цене на 10-20 копеек за литр", - объясняет Геннадий Рябцев с научно-технического центра "Психея", пишет "Сегодня".

По словам директора консалтинговой группы "А-95" Сергея Куюна, бензины также могут немного подешеветь через снижение оптовой цены на 2%. Кроме того, в опте подешевело дизтопливо. Цена упала на 3%.

"Некоторые сети уже опустили цены в рознице на бензин на 20-30 копеек за литр. Есть потенциал снижения на 50 копеек. Это может произойти на неделе. Правда ситуация может измениться, если межведомственная комиссия по международной торговле при Кабмине даст ход жалобе украинских производителей топлива. Они просят ввести пошлины на российское дизтопливо и сжиженный газ в размере 8,46% с повышением в течение 5 лет до 25,4%. Таким образом хотят защитить интересы национального производителя. Обещают удвоить производство нефтепродуктов, доведя свою долю на внутреннем рынке до 25%, причем о газе речь не идет", - говорит Куюн.

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Добавляет, что ДТ из-за введения пошлин может подорожать на 1,1 грн/л, автомобильный газ - 0,55 грн/л.

Геннадий Рябцев считает, что жалобу отклонят. А власть не допустит существенного роста стоимости нефтепродуктов.

В розницу автогаз начал дешеветь во второй половине января. Автозаправки снизили стоимость на 4%, или 50 коп. Цены отреагировали на снижение оптовой стоимости автогаза.

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