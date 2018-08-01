От антрацита нужно полностью отказаться - эксперт

Государство должно перейти от антрацитовых блоков к газовым, - координатор энергетических программ общественной сети "Опора" Татьяна Бойко.

В среднем ежегодно Украине нужно 26,6 млн т угля.

Из них - почти 5 млн. т - антрацита. Впрочем, чтобы сэкономить, государство взяло курс на переход от угля марки "А" до украинского газового угля марки "Г". Об этом в программе "Общественная прокуратура" на телеканале ZIK рассказала координатор энергетических программ общественной сети "Опора" Татьяна Бойко.

"Государство должно перейти от антрацитовых блоков к газовым. Мы, вместе с другими экспертами, настаиваем, чтобы этот переход состоялся полностью, а не только на государственной фирме "Центрэнерго" и некоторых частных компаниях. Мы считаем, что от антрацита нужно полностью отказаться", - подчеркивает эксперт.

По данным государственного предприятия "Госвнешинформ", в 2017 году из России поступило 78,6% всего антрацита, импортируемого Украиной. Компания отметила, что российский уголь импортировали в Украину преимущественно через посредников в Швейцарии и Великобритании, средняя цена составила $ 99,3 за 1 т.

16 февраля 2017 года президент Украины Петр Порошенко подписал указ о введении в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины "О неотложных мерах по нейтрализации угроз энергетической безопасности Украины и усиления защиты критической инфраструктуры". Среди указанных мероприятий - модернизация блоков ТЭС, работающих на импортном антраците с целью применения ими угля газовой группы отечественной добычи (марка "Г").

21 июня 2018 года Совет Оптового рынка электроэнергии приняла решение обратиться с письмом в Министерство экономического развития и торговли для получения разрешения Кабинета министров Украины на смену Правил ОРЭ, которыми предусматривается первоочередное включение блоков ТЭС, работающих на украинском угле марки "Г", перед блоками, работающих на импортном антраците.