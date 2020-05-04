От 9 тыс. грн: где можно подзаработать на карантине

Возможно найти работу на неполный день с оплатой от 9 тыс. грн. Фото: НБУ

Во время карантина большинству работников приходится работать из дома. Есть те, кого вообще уволили или отправили в отпуск на неопределенный срок.

В то же время компании активно предлагают вакансии удаленной работы. Кроме того, есть предложения подработки на неполный рабочий день. Обещают платить от 9 тыс. грн, пишет Work.ua.

Оператор контакт-центра

Оператора контакт-центра ищут в Харькове, Никополе и Сумах в компании Global Bilgi. Предлагают гибкий график работы, официальное трудоустройство. Нужно будет консультировать клиентов по телефону.

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Зарплата от $500. Уровень дохода зависит от объема выполненной работы. Возможно работать от 3 ч. в день. Ищут человека с дипломом о высшем образовании. Перед приемом на работу просят выполнить тестовое задание.

Векторный иллюстратор для стоков

Нужно рисовать заказ по эскизам. Каждое задание стоит $14. Общий доход зависит от вас. Берите столько работы, сколько сможете выполнить вовремя и качественно.

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Водитель в такси

Владельцы авто могут подрабатывать в свободное время таксистами. Есть возможность выбрать работодателя, условия которого вам больше всего подходят.

Бариста

Компании Aroma Kava нужен бариста. Предлагают гибкий рабочий график. Опыт работы не имеет значения. Платить обещают 9-12 тыс. грн.

На протяжении последней недели количество активных вакансий на сайте поиска работы Work.ua выросло на 2 тыс., а количество новых ФОПов - на 2,123 тыс. Об этом свидетельствуют данные платформы по работе с открытыми данными Опендатабот.