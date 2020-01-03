От 7 тыс. грн и больше: как изменилась стоимость аренды квартир

В декабре больше всего арендовали двух- и трехкомнатные квартиры эконом сегмента в Шевченковском, Соломенском районах столицы.
Дешевле всего удалось снять "однушку" площадью 34 м² по ул. Вышгородской в Подольском районе. Квартира стоила 7 тыс. грн, передает АН "Благовіст".
При выборе квартиры внимание обращали на ремонт и состояние дома, где расположено жилье.
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Вырос спрос на квартиры в новостройках. Составил 70% от общего количества сделок.
"В 2019 году на рынке аренды недвижимости Киева было незначительное повышение цен - в пределах 15% на самые востребованные объекты недвижимости. Спрос переместился на квартиры в новых домах", - говорит Елена Биберова, гендиректор агентства.
Чаще всего в столице арендуют квартиры стоимостью от 6 до 10 тыс. грн в месяц. В крупных городах преимущественно снимают жилье от 4 до 8 тыс. грн.
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