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среда, 08 января 2020 21:11

От 7 тыс. грн и больше: как изменилась стоимость аренды квартир

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От 7 тыс. грн и больше: как изменилась стоимость аренды квартир
С приближением новогодних праздников украинцы активно искали жилье для аренды. Фото: Укрбуд

В декабре больше всего арендовали двух- и трехкомнатные квартиры эконом сегмента в Шевченковском, Соломенском районах столицы.

Дешевле всего удалось снять "однушку" площадью 34 м² по ул. Вышгородской в ​​Подольском районе. Квартира стоила 7 тыс. грн, передает АН "Благовіст".

При выборе квартиры внимание обращали на ремонт и состояние дома, где расположено жилье.

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Вырос спрос на квартиры в новостройках. Составил 70% от общего количества сделок.

"В 2019 году на рынке аренды недвижимости Киева было незначительное повышение цен - в пределах 15% на самые востребованные объекты недвижимости. Спрос переместился на квартиры в новых домах", - говорит Елена Биберова, гендиректор агентства.

Чаще всего в столице арендуют квартиры стоимостью от 6 до 10 тыс. грн в месяц. В крупных городах преимущественно снимают жилье от 4 до 8 тыс. грн.

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