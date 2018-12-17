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понедельник, 17 декабря 2018 21:10

От 55 тыс. грн: пятерка самых высокооплачиваемых вакансий декабря

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От 55 тыс. грн: пятерка самых высокооплачиваемых вакансий декабря
Самые большие зарплаты предлагают программистам. Фото: Апостроф

В Украине самая высокая средняя зарплата у работников авиации - 41 395 грн. В финансовой сфере средние зарплаты составляют 16 240 грн, в сфере информации и телекоммуникаций - 14 482 грн.

На сайтах поиска работы можно найти вакансии, где будут платить еще больше, пишет The Point.

Заведующий педиатрической клиникой

Заведующему педиатрической клиникой обещают платить 55 тыс. грн. Человека ищут в связи с расширением в Украине сети международных педиатрических клиник. В обязанности заведующего будет входить организация конференций по вопросам наиболее характерных ошибок врачей при проведении экспертизы нетрудоспособности, проведения инструктажа врачей и консультантов клиники по вопросам оформления медицинской документации, нормам поведения в клинике и правилам внутреннего трудового распорядка.

Директор по персоналу

Такому специалисту предлагают зарплату 55 тыс. грн. Компания ищет человека, который сможет быстро расширить команду профессионалов. Чтобы получить работу, нужно иметь опыт работы с персоналом от 3 лет. Понадобятся навыки набора персонала. Одно из требований - это высокий уровень как письменного, так и разговорного английского.

Главный бухгалтер

Специалисту обещают платить 60 тыс. грн. Работодатель - крупное производственное деревообрабатывающее предприятие с иностранными инвестициями. В Украине работает с 2004 года. Компании ищет кандидата с опытом работы главным бухгалтером или заместителем главного бухгалтера от 3 лет. Обязательное требование - английский язык на уровне выше среднего, владение офисными стандартными компьютерными программами. Предлагают официальное трудоустройство, социальные гарантии. Работать нужно с понедельника по пятницу с 8:00 до 16:30 с обеденным перерывом. За сверхурочные часы предусмотрена компенсация. Если придется переехать в другой город, компания берет на себя расходы на оплату аренды жилья.

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Операционный директор швейного предприятия

Компания предлагаю зарплату 100 тыс. грн. Чтобы успешно пройти собеседование, нужно иметь опыт в управлении и развитии компании, знание современных технологий производства и управления. Понадобятся базовые знания расчета основных экономических показателей в производстве. Будущему руководителю придется координировать взаимодействие отделов, подбирать специалистов на всех уровнях, убеждать и мотивировать персонал и партнеров.

Разработчик программного обеспечения для международного проекта

Это руководящая должность в IТ-сфере. Обещают платить 200 тыс. грн. Будущий специалист должен иметь опыт разработки систем на C++ и Python, опыт работы с Linux и в сфере поддержки электронных торговых систем. Кроме того, знать английский. Специалиста ищут на неполную занятость.

По усредненным показателям, 2020-го украинцы будут получать в среднем 11,9 тыс. грн. 2021-го зарплата возрастет до 14,2 тыс. грн, говорится в консенсус-прогнозе Министерства экономического развития и торговли.

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