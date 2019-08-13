От 2 до 16 тыс. грн: сколько стоит арендовать жилье студентам

В Киеве студентам арендовать квартиру возле университета стоит 7,5-9 тыс. грн.

Однушка в районе КНУ имени Тараса Шевченко обойдется от 8,3 тыс. грн. Снять комнату стоит 3,7 тыс. грн. В Соломенском районе вблизи КПИ, НАУ, КНЭУ аренда стоит дешевле. Однокомнатную квартиру можно снять за 8 тыс. грн, пишет Сегодня.

Дороже всего стоит арендовать жилье у главного корпуса КНУ. Большинство вариантов предлагают от 14 до 16 тыс. грн.

Автор: Сегодня Дороже всего стоит арендовать жилье возле главного корпуса КНУ. Большинство вариантов предлагают от 14 до 16 тыс. грн.

В престижном районе Киева находится Киевский университет имени Бориса Гринченко. Арендовать однокомнатную квартиру там стоит около 12-13 тыс. грн. Комнату - 4 тыс. грн.

Вблизи КПИ самый бюджетный вариант - подселение в комнату. Это стоит 1,3 - 1,5 тыс. грн. Снять комнату обойдется от 2,2 тыс. грн. С хорошим ремонтом - все 7 тыс. грн.

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В Деснянском районе расположен КНТЭУ. Там арендовать однушку можно за 6-7 тыс. грн. Однако квартира будет без ремонта. Иначе придется заплатить от 12 тыс. грн.

Во Львове арендовать квартиру студентам стоит от 7 тыс. грн. Комнату можно найти за 3,5-5 тыс. грн.

Автор: Сегодня Дешевле всего найти жилье студентам в Днепре.

В Харькове арендовать комнату стоит 2,5-3,2 тыс. грн. Однокомнатную квартиру - 5-5,5 тыс. грн. Есть варианты от 7 тыс. грн.

Дешевле найти жилье студентам в Днепре. Снять комнату в среднем можно за 2 тыс. грн. Квартиру - 6,5-7 тыс. грн. Есть возможность найти однушку и за 3 тыс. грн.

Украинцы преимущественно ищут для аренды квартиры в новостройках. В старых домах отказываются снимать жилье из-за выше на 30-40% счета за коммунальные услуги.