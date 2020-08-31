Основатель B2B Jewelry хочет судиться с СБУ

Ювелирные магазины продолжают работать в обычном режиме. Фото: pixabay.com

Основатель финансовой пирамиды B2B Jewelry Николай Гонта сообщил, что информация СБУ о блокировании сети - ложная.

Ювелирные магазины продолжают работать в обычном режиме, сообщил в видеообращении к вкладчикам Гонта.

"В сети массово начали появляться сообщения о блокировке сети ювелирных магазинов B2B Jewelry. Они работают в обычном режиме. Поскольку информация, которая разлетелась в интернете, не соответствует действительности, наши юристы уже готовят иски об опровержении и компенсации морального ущерба", - цитирует Гонту "Экономическая правда".

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Основатель финансовой пирамиды призвал журналистов пообщаться с ним для получения правдивой информации.

Вкладчиками пирамиды B2B Jewelry стали более 600 тыс. граждан. Ориентировочно злоумышленники присвоили более $250 млн.