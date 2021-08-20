Осенью заработает новая система проверки получателей субсидий

Осенью в Украине заработает единая информационная система для получателей субсидий и соцвыплат.
Там будет вся информация об украинцах, претендующих на получение помощи. Об этом рассказала министр социальной политики Марина Лазебная, пишет ТСН.
Система поможет быстрее проверять претендентов на государственную помощь. В ней будет собрана вся информация: чем занимается субсидиант, который имеет доход, стаж и тому подобное. Информация поможет правильно формировать бюджет для выплат помощи и оказывать ее тем, кто действительно в ней нуждается, по словам Лазебной.
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Сначала система будет действовать для получателей шести видов социальной помощи. Всего в Украине есть 120 видов социальной помощи.
Субсидии в Украине будут выплачивать по новым нормативам. Кабмин отменил норму об увеличении на 50% социальных нормативов на жилищно-коммунальные услуги при назначении субсидий. Эту норма ввели весной 2020 года.
Повышенный норматив будет действовать только в случае введения в регионе красного уровня карантина.
Кабмин обнародовал соответствующее постановление № 842 от 11 августа 2021 года. Согласно этому документу меняются правила предоставления субсидий.
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