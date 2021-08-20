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пятница, 20 августа 2021 16:35

Осенью заработает новая система проверки получателей субсидий

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Осенью в Украине заработает единая информационная система для получателей субсидий и соцвыплат.

Автор: Елена ЛУЦЕНКО
  Система поможет быстрее проверять претендентов на государственную помощь
Система поможет быстрее проверять претендентов на государственную помощь

Там будет вся информация об украинцах, претендующих на получение помощи. Об этом рассказала министр социальной политики Марина Лазебная, пишет ТСН.

Система поможет быстрее проверять претендентов на государственную помощь. В ней будет собрана вся информация: чем занимается субсидиант, который имеет доход, стаж и тому подобное. Информация поможет правильно формировать бюджет для выплат помощи и оказывать ее тем, кто действительно в ней нуждается, по словам Лазебной.

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Сначала система будет действовать для получателей шести видов социальной помощи. Всего в Украине есть 120 видов социальной помощи.

Субсидии в Украине будут выплачивать по новым нормативам. Кабмин отменил норму об увеличении на 50% социальных нормативов на жилищно-коммунальные услуги при назначении субсидий. Эту норма ввели весной 2020 года.

Повышенный норматив будет действовать только в случае введения в регионе красного уровня карантина.

Кабмин обнародовал соответствующее постановление № 842 от 11 августа 2021 года. Согласно этому документу меняются правила предоставления субсидий.

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