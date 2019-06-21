Опубликовали стратегию Укрзализныци в случае возобновления сообщения с ОРДЛО

Опубликовали стратегию Укрзализныци на 2019-2030 годы. Фото: НВ

В случае возобновления железнодорожного сообщения с временно неподконтрольными территориями Луганской и Донецкой областей Укрзализныця планирует к 2030 году почти вдвое увеличить объемы перевозок угля, железной руды и черных металлов.

Об этом говорится в стратегии компании на 2019-2030 годы, опубликованной на сайте Укрзализныци.

Экспорт черных металлов вырастет по сравнению с показателями 2018 на 31,7% - с 16,559 млн т до 21,809 млн т. Внутренние перевозки возрастут более, чем на 19,6% - до 5,645 млн т (базовый сценарий) и 5,844 млн т (оптимистический сценарий).

Экспорт железной руды за базовым сценарием увеличится на 16,4% - до 43,909 млн т, внутренние перевозки - на 33,3% до 37,518 млн т. По оптимистическому сценарию экспорт увеличится на 96,9% - до 74,446 млн т, внутренние перевозки - на 54% до 43,322 млн т.

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Внутренние перевозки угля по базовому сценарию уменьшатся на 34,1% - до 23,767 млн т, а импорт упадет на 8,5% - до 19,236 млн т. По оптимистическому сценарию внутренние перевозки уменьшатся на 2,9% - до 34,998 млн т, импорт упадет на 61,9% - до 8 млн т.

Укрзализныця представила стратегию развития на 4 года. В ней говорится о возможности восстановления железнодорожного сообщения с Донбассом.