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вторник, 31 июля 2018 11:27

Оператор мобильной связи повышает тарифы в 2 раза

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Оператор мобильной связи повышает тарифы в 2 раза
Больше всего абонентская плата вырастет для тех, кто пользовался самым доступным тарифам. Фото: Tehnot

С 1 августа мобильный оператор "Vodafone Украина" в 1,5-2 раза поднимает стоимость тарифных планов.

Оператор переводит корпоративных абонентов на новые тарифные планы, сообщили на официальной странице мобильного оператора.

В частности, закрывает 2 линейки тарифов: "Офис 30+/50+/90+/150+" и "Офис 10/20/30/40/50/80/90". Для абонентов этих тарифов цены вырастут более чем в 2 раза. Так, тариф "Офис 30+" будет стоить 70 грн, а тариф "Офис 50" - 110 грн.

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Кроме того, Vodafone закроет тарифы "Смарт Офис 20/40/60/100/160/220" и "Смарт Офис 3G". Пользователям тарифам "Смарт Офис 20/40/60" с 1 августа придется заплатить 40 грн, 70 грн и 120 грн соответственно. Для абонентов с тарифами "Смарт Офис 100/160/220" цены вырастут в среднем на 75%.

Больше всего абонентская плата вырастет для тех, кто пользовался самыми доступными тарифам.

Ранее Vodafone закрыл свой самый доступный тариф RED XS. Перевел всех абонентов на более дорогие RED XS + или RED EXTRA.

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