Окончательно договорились о транзите российского газа через Украину

Украина, Россия и РФ договорились по поводу газа. Фото: УНИАН

20 декабря представители Европейской комиссии, Украины и РФ сегодня достигли окончательной договоренности по транзиту российского газа через территории Украины.

Газ будут транспортировать для европейских потребителей и урегулирования взаимных претензий, сообщает Офис президента Украины.

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"Подробности будут сообщены в субботу, 21 декабря, на брифинге министра энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексея Оржель и исполнительного директора НАК Нафтогаз Украины Юрия Витренко", - говорится в сообщении.

Россия хочет выплатить Украине около $ 3 млрд по решению Стокгольмского арбитража. Таким образом пытается положить конец судебным разбирательствам, сообщает Reuters со ссылкой на источник, близкий к переговорам.