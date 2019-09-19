Одну, две и пять копеек изымают из обращения

НБУ уберет из обращения некоторые копейки. Фото: Еспресо

Национальный банк от 1 октября изымает из обращения монеты в одну, две и пять копеек.

Они перестают быть платежным средством, сообщает ТСН.

"Государство сможет экономить более 90 млн в год благодаря уменьшению расходов НБУ для их изготовления и обработки", - объяснил решение НБУ заместитель главы Нацбанка Сергей Холод.

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Копейки можно будет обменять в любом отделении банка в течение года. Потом еще два года их можно приносить в НБУ и другие госбанки, после этого их утилизируют. Утилизация происходит путем уничтожения на них мотивов изображения, а металл пойдет на переплавку.

Украина отказалась от бумажных банкнот номиналом 1 и 2 грн. Нацбанк прекратил печатать их. Зато с 27 апреля 2018 ввел в обращение металлические деньги соответствующего номинала.