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пятница, 04 мая 2018 13:13

Одесские чиновники расщедрились на 60 грн детям на хлеб

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В Одессе в апреле 2390 детей получили ежемесячную адресную денежную помощь на приобретение хлебобулочных изделий. Из бюджета города выделили 144 120 грн.

Соответствующую информацию опубликовали на официальном сайте городского совета, пишет 048.ua.

Автор: 048.ua
  Информация о денежной помощи детям Одессы опубликована на официальном сайте городского совета.
Информация о денежной помощи детям Одессы опубликована на официальном сайте городского совета.

Правда, если разделить указанную сумму на количество детей, то чиновники Одессы ежемесячно выделят 60 грн на ребенка. За эти деньги, например, можно покупать по буханке хлеба в день.

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В то же время ранее одесские чиновники 6 раз заплатили за составление проектной документации для реконструкции Воронцовского дворца. На исполнение одних и тех же работ город потратил почти 4 млн грн. Это вдвое больше, чем выделили денег на покупку хлеба для детей.

Львовский городской центр занятости реализует пилотный проект с привлечением к работе членов малообеспеченных семей и внутренне перемещенных лиц.Информируют также о возможности получить финансовую помощь для организации предпринимательской деятельности.

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Дата
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