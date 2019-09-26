Очереди в отделениях банков могут исчезнуть

По сравнению с 2014 годом украинцы стали реже обращаться в отделения банков. Проводят расчеты в интернете. Фото: rbc.ua

Украинцы отказываются от услуг стационарных банковских отделений. Расчеты проводят онлайн, с помощью интернет-банкинга.

"В 2014-м 20% транзакций происходили через дистанционные каналы, а 80% - через кассу отделений. Теперь 87% идут через дистанционные каналы, а 13% - через кассу", - говорит глава правления Ощадбанка Андрей Пышный, пишет Сегодня.

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Банковская сфера наиболее открыта для внедрения техно-инноваций, добавил он.

"За последние 5 лет банкинг стал драйвером процессов диджитализации украинской экономики. Находимся на старте мощного рывка, но для этого необходимы инфраструктурные вещи", - подчеркнул Пышный.

С 25 сентября банки в Украине смогут округлять суммы кассовых операций. Нацбанк принял такое решение из-за изъятия из наличного обращения монет мелких номиналов.