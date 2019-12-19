Обжалование решения о незаконной национализации Приватбанка перенесли

Суркисы требуют отменить решение Нацбанка, что признает членов их семьи связанными с Приватбанком. Фото: minfin.com.ua

19 декабря Шестой апелляционный административный суд должен был рассмотреть жалобу на решение Окружного админсуда Киева о признании национализации Приватбанка незаконной. Обжалование перенесли до рассмотрения Большой Палатой Верховного Суда дела по иску семьи Суркисов к НБУ и Приватбанку.

"Суркисы требуют отменить решение Нацбанка, что признает членов их семьи связанными с Приватбанком. Также требуют признать недействительными договоры обмена их средств на акции Приватбанка", сообщила пресс-служба Нацбанка.

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Дело Суркисов планировали рассмотреть 16 декабря. Однако Большая Палата Верховного Суда объявила перерыв до 31 января 2020 года.

18 апреля 2019-го Окружной админсуд Киева удовлетворил иск Игоря Коломойского о незаконной национализации банка. Вскоре Нацбанк и Приватбанк обжаловали его. Рассмотрение апелляции на решение банка планировали провести 19 декабря 2019 года. Если национализации признают незаконной, Приватбанк автоматически объявят неплатежеспособным, объяснили в банке.