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суббота, 20 ноября 2021 05:25

ОБСЕ сообщает о танках в Луганской области

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ОБСЕ сообщает о танках в Луганской области
ОБСЕ зафиксировала танки в оккупированной Луганской области. Фото: novynarnia

Боевики размещают военную технику и другое вооружение на оккупированных территориях Донбасса. Танки и зенитные установки заметили наблюдатели ОБСЕ.

Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ за 19 ноября.

За линиями отвода, но вне выделенных мест хранения вооружения СММ зафиксировала 9 танков на полигонах в неподконтрольных правительству районах Луганской области.

Из них 6 танков неустановленного типа заметил патруль ОБСЕ на полигоне вблизи н. п. Круглик. Еще 3 танка боевики разместили на полигоне вблизи поселка Мирное недалеко от Луганска.

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Также ОБСЕ зафиксировала 1 зенитную установку и 1 траншейную машину возле жилого квартала в неподконтрольном правительству районе Донецкой области. Эту технику заметил беспилотник ОБСЕ вблизи жилого района н. п. Новогригоровка.

Россия на границе с Украиной увеличивает войска и технику. Она хочет дальше продвинуться на территорию Украины. Страна-агрессор перебросила на украинскую границу почти 100 тыс. военных. Накопление российской техники ожидается в январе следующего года.

На такие действия уже отреагировали украинские международные партнеры.

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