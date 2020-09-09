Общественный транспорт хотят взвешивать: что предлагают в Мининфраструктуры

Потенциал габаритно-весового контроля может быть расширен на пассажирские перевозки. Фото: unsplash.com

Габаритно-весовой контроль могут расширить на пассажирский транспорт.

"Всегда комплексы взвешивания в движении были сугубо для грузовиков. В то же время понятно, что и в пассажирских перевозках также есть нарушения", - говорит министр инфраструктуры Владислав Криклий.

По его словам, когда в маршрутное такси или автобус садится больше людей, чем допускают технические параметры, это те же риски, пишет "Интерфакс-Украина".

"Это об опасности для пассажиров и участников дорожного движения. Потенциал габаритно-весового контроля может быть расширен с грузовиков на пассажирские перевозки. И все это должно работать в комплексе, в единой системе", - сказал Криклий.

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По словам министра, министерство еще будет дорабатывать этот вопрос совместно с депутатским корпусом.

Криклий добавил, что до конца 2020 года на дорогах государственного значения будут установлены еще 50 систем взвешивания в движении WIM, а к концу 2021-го - еще 100.

С начала 2020 года составили почти 8500 актов нарушений габаритно-весовых параметров. По перегрузке насчитали более 81 млн грн штрафов.