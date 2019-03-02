Обнародовали стоимость печати бюллетеней к президентским выборам

На избирательные бюллетени для голосования на выборах президента потратят 166,3 млн грн.
Такую сумму указала Центральная избирательная комиссия, по данным ProZorro.
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ЦИК планирует заключить договор об изготовлении бюллетеней с государственным предприятием Полиграфический комбинат "Украина". Сообщение о намерении заключить договор ЦИК опубликовала 22 февраля 2019.
В Украине будет работать техническая команда из нескольких представителей Международного валютного фонда 5-13 марта.
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