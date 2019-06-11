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вторник, 11 июня 2019 12:34

Обнародовали постановление об отделении ГТС

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Обнародовали постановление об отделении ГТС
ГТС отделяется от Нафтогаза. ФОТО: REUTERS

Кабинет министров Украины обнародовал постановление о отделении газотранспортной системы Украины из управления Нафтогаза. Это предполагает приватизацию ГТС.

ГТС должны передать в управление государственной компании "Магистральные газопроводы Украины", а сама эта компания будет находиться в подчинении Нафтогаза до 1 января 2020-го, говорится в постановлении.

На модели распределения собственности настаивали представители правительства и Всемирного банка. Однако в самом Нафтогазе неоднократно заявляли, что это может привести к проигрышу Украины $3 млрд Газпрому в Стокгольмском арбитраже и невозможность выиграть новый спор на $11-14 млрд.

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"Премьер-министр Владимир Гройсман обязал разработать детальный пошаговый план действий, скоординировать включения предохранителей с Европейской Комиссией, Секретариатом Энергетического сообщества, Всемирным банком и другими международными партнерами", - добавляют в магистральных газопроводах.

Кабмин утвердил решение об отделении газотранспортной системы Украины по модели ownership unbundling (OU).

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