Обменники рекордно дешево покупают доллары

Обменники скупают доллары по 23,95 грн. Официальный курс валют Нацбанка на 25 сентября составляет 24,2 грн/долл.

Продают американскую валюту в среднем по 24,3 грн, передает Liga.net.

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Так, максимальный курс покупки составляет 24,4 грн/долл. Минимальный курс продажи - 24,07 грн/долл.

Евро в среднем обменники покупают по 26,22 грн. Продают - по 26,7 грн.

В бюджете-2019 доллар к концу года заложили на уровне 29,4 грн. В то же время в проекте бюджета на 2020 год говорится о курсе на уровне 28,2 грн/долл.