Продать доллары в обменниках предлагают по курсу 27,5 грн/долл. Фото: pixabay.com

За сутки обменники подняли курс доллара на 5 коп. Купить американскую валюту можно за 27,8 грн/долл.

Продать доллары в обменниках предлагают по курсу 27,5 грн/долл., пишет Униан.

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Евро обесценился на 15 коп. Обменники продают по 32,75 грн, покупают - по 32,10 грн.

Национальный банк на 31 июля установил курс доллара на уровне 27,69 грн. Это на 1 коп. больше, чем было вчера. Евро подорожал на 8 коп. Стоит 32,54 грн.

Доллар стремительно начал дорожать с 9 марта 2020-го. До этого преимущественно дешевел. Меньше всего стоил в сентябре 2019 года - 24,08 грн.