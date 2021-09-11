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суббота, 11 сентября 2021 11:51

Обещания США по "Северному потоку-2" должны лечь на бумагу - Ермак

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Обещания США по &quot;Северному потоку-2&quot; должны лечь на бумагу - Ермак
По словам Ермака вопрос угроз от "Северного потока-2" должен рассматриваться в рамках Нормандского формата. Фото: Эльдара Сарахмана, УП.

На конференции YES Brainstorming в субботу председатель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Россия начала использовать газопровод "Северный поток-2", как оружие против Украины. Считает, что вопрос угроз должен рассматриваться в рамках Нормандского формата.

"Уже сегодня можно говорить о том, что Россия начала использовать" Северный поток-2 "в качестве оружия против Украины". Вчера, по данным биржи IC Future, в ходе торгов цена октябрьского фьючерса на газ на индекс TTF превысила 700 долларов за тысячу кубометров, на максимуме достигнув 57.25 евро за мегаватт/час", - сказал Ермак.

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По его словам вопрос угроз от "Северного потока-2" должен рассматриваться в рамках Нормандского формата.

"Действительно мы слышим и работаем с нашими партнерами - с Соединенными Штатами, с Европой, с Германией - для того, чтобы Украина получила реальный правовой международный механизм гарантий того, что если (а мы считаем, что это уже происходит) будет использован этот проект, который мы считаем не экономическим и рассматриваем исключительно через призму нашей нацбезопасности, то будут применены какие-то шаги", - продолжил Ермак.

Отметил, что Украина ожидает письменных гарантий со стороны партнеров по мерам в случае использования Россией "Северного потока-2" в качестве оружия.

1 октября российская газовая компания-монополист "Газпром" планирует начать поставки газа через "Северный поток-2". Строительство газопровода завершили, последнюю трубу положили 6 сентября.

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