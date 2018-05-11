Объяснили, почему в Украину мало инвестируют

За три первых месяца 2018 года темпы притока прямых иностранных инвестиций замедлились до менее $100 млн в месяц. Фото: investiguru.net

Бизнес-сообщество Украины поддержало поправки в законопроект №8068 "О национальной безопасности Украины". Они существенно сужают компетенции СБУ в сфере экономики.

Ведь давление правоохранителей - это одно из препятствий для поступления инвестиций в Украину. По результатам опроса, 77% иностранных инвесторов считают коррупцию одной из трех основных препятствий для инвестирования в Украину, пишет "Економічна правда".

В свою очередь низкий уровень инвестирования тормозит экономический рост. За последние 12 лет Украина значительно отставала по этому показателю. В 2017 году он составил 16%. Для 5-7% роста ВВП, доля инвестиций должна составлять не менее 25%.

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Специалисты отмечают, что низкая инвестиционная активность связана с отсутствием верховенства права в Украине. Вкладчики не уверены, что получат доход от инвестированных средств. Также боятся, что их активы арестуют с помощью коррумпированных судов или правоохранительных органов.

Так, за три первых месяца 2018 года темпы притока прямых иностранных инвестиций замедлились до менее $100 млн в месяц. В то же время отток дивидендов вырос.

В 2017-м Украина привлекла $2,2 млрд прямых иностранных инвестиций. Из них $1,7 млрд - это новые инвестиции. $500 млн - перевод долга в капитал. Однако в виде дивидендов Украина потеряла $1,6 млрд. Таким образом, чистого притока иностранного капитала почти не было.