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Объяснили, почему отменяют льготный тариф на электроэнергию

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Объяснили, почему отменяют льготный тариф на электроэнергию
Фактически, тариф для населения до 31 марта 2021 года не изменился. Фото: unsplash

Льготную цену на электроэнергию отменяют, чтобы избежать стремительного роста тарифа для населения с января следующего года.

Если бы тарифы не изменили, цена на электроэнергию для бытовых потребителей формировалась бы на рыночных условиях и выросла бы более чем в 2,5 раза. То есть до около 3,30 грн/кВт-час, сообщают в Минэнерго.

Соответствующим постановлением определили единую фиксированную цену на электрическую энергию для бытовых потребителей - 1,68 грн/кВт-час. Фактически, тариф для населения до 31 марта 2021 года не изменился, если не считать льготную цену за первые 100 кВт ч/мес.

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Не изменились льготные условия для владельцев счетчиков.

"Оставили без изменений коэффициенты двух и трехзонного учета электрической энергии. Поэтому в случае установления, к примеру, двухзонного учета электрической энергии, ее цена в ночное время будет на 50% меньше", - говорится в сообщении.

В Минэнерго планируют разработать усовершенствованный сценарий финансового сбалансирования рынка электрической энергии в 2021 году.

Правительство отменило льготную цену на электроэнергию для населения - 90 коп. за первые 100 кВт-час - с января 2021 года и установило ее на уровне 1,68 грн за кВт-час.

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