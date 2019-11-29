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воскресенье, 01 декабря 2019 21:10

Объяснили, кто и почему покупает товары в интернете

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Объяснили, кто и почему покупает товары в интернете
В интернете часто можно скупиться дешевле, чем в обычных магазинах. Фото: Depositphotos

В интернете товары чаще всего покупают женщины. Составляют около 80% от всех покупателей.

По результатам исследования Nielsen, больше всего заинтересованы в онлайн-шопинге молодежь до 25 лет и люди в возрасте от 25 до 34 лет, которые хорошо зарабатывают. Старшее поколение - от 50 до 65 лет чаще ходит в обычные магазины, пишет rau.ua.

Граждане, имеющие среднее состояние, ходят за покупками как в обычные, так и интернет-магазины. Малообеспеченные почти ничего не покупают онлайн. По результатам исследования, таких 14%.

Эксперты объясняют, что молодежь открыта к новым технологиям, стремится сэкономить время на походы в магазины. Кроме того, в интернете часто можно скупиться дешевле, чем в обычных магазинах. Благодаря широкому ассортименту товаров есть возможность сравнить несколько предложений.

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С другой стороны, обычные магазины все еще остаются популярными из-за возможности примерить вещь и мгновенно купить ее. Кроме того, покупатели более защищены, чем в онлайн-торговли.

Чтобы увеличить интерес людей к шопингу в интернете, надо, например, предложить дополнительные услуги. Речь идет о возможности быстро вернуть деньги за некачественные товары или те, которые не подошли. Предлагать бесплатную доставку за покупку более чем на минимальную сумму, или в определенные дни недели.

Украинцы в интернете чаще всего ищут электронику, бытовую технику, одежду, косметику, парфюмерию и обувь.

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01
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